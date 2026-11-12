A Racing Bulls anunciou, na manhã desta quinta-feira (12), a permanência do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad como os pilotos titulares da equipe para a próxima temporada da Fórmula 1.
Nikola Tsolov, piloto da Academia da Red Bull e vice-líder da Fórmula 2, surgiu como potencial substituto do neozelandês para 2027, mas terá de esperar por uma oportunidade.
"Estou muito feliz por continuar com a Racing Bulls no próximo ano. Tivemos uma temporada brilhante juntos e a equipe trabalhou muito duro para produzir um carro rápido, que amei guiar", celebrou o piloto da Nova Zelândia.
"É uma sensação ótima fazer parte de uma temporada histórica e continuar nossa luta pelo quinto lugar no Mundial de Construtores", completou Lawson.
A renovação ocorre depois de um fim de semana expressivo do neozelandês no GP de São Paulo: Lawson largou na terceira posição e terminou em sétimo, chegando a 87 pontos somados em 2026.
Lindblad, que ocupa a 11ª posição na temporada com 38 pontos, celebrou a permanência no time para a segunda temporada da carreira na Fórmula 1.
"Olhando para trás nesta minha primeira temporada, tem sido um ano muito especial, cheio de novas experiências e aprendizados desde o primeiro teste de pré-temporada. Gostaria de agradecer a todos na equipe pela confiança e suporte", disse Lindblad.
"Sou incrivelmente grato a todos da equipe pelo trabalho duro, compromisso e colaboração durante toda a temporada, e pela relação forte que construímos neste caminho. Mal posso esperar para começar o próximo ano", acrescentou o britânico.
Com o anúncio da Racing Bulls, o grid para a próxima temporada da Fórmula 1 está praticamente definido. Na Haas, ainda falta o anúncio da permanência de Oliver Bearman para correr ao lado do brasileiro Rafael Câmara. E na Mercedes, o campeão Kimi Antonelli e seu companheiro George Russell ainda não assinaram a renovação do contrato para 2027, mas já foram confirmados pelo chefão Toto Wolff.