O neozelandês Liam Lawson e o britânico Arvid Lindblad seguirão na Racing Bulls em 2027 - Divulgação / Racing Bulls

O neozelandês Liam Lawson e o britânico Arvid Lindblad seguirão na Racing Bulls em 2027Divulgação / Racing Bulls

Publicado 12/11/2026 10:03 | Atualizado 12/11/2026 12:18

A Racing Bulls anunciou, na manhã desta quinta-feira (12), a permanência do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad como os pilotos titulares da equipe para a próxima temporada da Fórmula 1

Nikola Tsolov, piloto da Academia da Red Bull e vice-líder da Fórmula 2, surgiu como potencial substituto do neozelandês para 2027, mas terá de esperar por uma oportunidade.

"Estou muito feliz por continuar com a Racing Bulls no próximo ano. Tivemos uma temporada brilhante juntos e a equipe trabalhou muito duro para produzir um carro rápido, que amei guiar", celebrou o piloto da Nova Zelândia.

"É uma sensação ótima fazer parte de uma temporada histórica e continuar nossa luta pelo quinto lugar no Mundial de Construtores", completou Lawson.

A renovação ocorre depois de um fim de semana expressivo do neozelandês no GP de São Paulo: Lawson largou na terceira posição e terminou em sétimo, chegando a 87 pontos somados em 2026.

Lindblad, que ocupa a 11ª posição na temporada com 38 pontos, celebrou a permanência no time para a segunda temporada da carreira na Fórmula 1.

"Olhando para trás nesta minha primeira temporada, tem sido um ano muito especial, cheio de novas experiências e aprendizados desde o primeiro teste de pré-temporada. Gostaria de agradecer a todos na equipe pela confiança e suporte", disse Lindblad.

"Sou incrivelmente grato a todos da equipe pelo trabalho duro, compromisso e colaboração durante toda a temporada, e pela relação forte que construímos neste caminho. Mal posso esperar para começar o próximo ano", acrescentou o britânico.

Com o anúncio da Racing Bulls, o grid para a próxima temporada da Fórmula 1 está praticamente definido. Na Haas, ainda falta o anúncio da permanência de Oliver Bearman para correr ao lado do brasileiro Rafael Câmara. E na Mercedes, o campeão Kimi Antonelli e seu companheiro George Russell ainda não assinaram a renovação do contrato para 2027, mas já foram confirmados pelo chefão Toto Wolff.

Pilotos confirmados para a F-1 2027

Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto



Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll



Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg



Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez



Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc



Haas: Rafa Câmara

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell



McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri



Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad



Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar



Williams: Carlos Sainz e Alex Albon