Marlon Freitas tem a primeira chance na seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Marlon Freitas tem a primeira chance na seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 12/11/2026 11:00

Marlon Gomes é um dos novatos da seleção brasileira nesta Data Fifa e ganha a primeira oportunidade com 22 anos bem intensos. Pai aos 15, o meio-campista está desde 2024 na Ucrânia e convive com algumas dificuldades por causa da guerra no país, inclusive para se apresentar ao grupo comandado por Carlo Ancelotti em Singapura.

Por causa do conflito ucraniano com a Rússia, o jovem jogador conviveu com ataques de bombas em Kiev. A situação melhorou quando o seu clube, o Shakhtar, mudou-se para a cidade de Lviv, próxima à Polônia. Ainda assim, passa por uma verdadeira maratona desgastante para sair do país, como aconteceu agora para chegar à seleção brasileira



"A situação na Ucrânia é um pouco difícil. Devido à guerra, não pode ter tráfego aéreo. Com a Liga dos Campeões, a gente fica em Lviv, que é uma cidade mais perto da fronteira com a Polônia, para que a gente possa sair mais rápido para jogar as competições europeias. Mesmo assim, é uma situação complicada", admitiu em entrevista coletiva nesta quinta-feira (12).



A decisão de ir para um país em guerra



Marlon Gomes encarou uma viagem de cerca de 8 horas de van até um aeroporto na Polônia. De lá, mais uma longa viagem de voo até Istambul, na Turquia, para depois ir para Singapura.



Um sacrifício que o volante revelado pelo Vasco não se arrepende. Afinal, escolheu jogar na Ucrânia em 2024, dois anos depois do início da guerra no país, para dar uma vida melhor à família, especialmente à filha.



"Minha decisão sobre o Shakhtar é uma decisão sobre quem eu sou na vida. Sou um cara que arrisca bastante. No Shakhtar, claro, eu tive medo, mas fui mesmo assim. Com 14,15 anos eu tive minha filha, e agradeço hoje a Deus o presente que Ele me deu lá atrás. Acho que sem ela eu não conseguiria estar vivendo hoje este momento", disse.



A promessa de Marlon Gomes à mãe



A paternidade tão jovem, inclusive, mudou Marlon Gomes, que garante ter virado mais responsável a partir do nascimento da filha. Essa mudança drástica na vida do então adolescente também tem a ver com uma conversa decisiva com a mãe.



"Jogador jovem, certo status, certo dinheiro, jogando num grande clube como o Vasco da Gama, cria do Rio de Janeiro… Acho que não poderia me dar bem se não tivesse maturidade cuidando da minha filha. No começo eu não entendi, com 15 anos, tudo muito novo pra mim, eu não tinha condições financeiras. Quando minha mãe soube, a gente chorou junto com a mãe da minha filha. Naquela época eu fiz uma promessa que eu ia mudar a nossa vida. Não falei da boca pra fora e as coisas, devagarzinho, vieram acontecendo", contou.



O jogador fez outras promessas e uma delas foi especial e só conseguiu cumprir agora: chegar à seleção brasileira.



"Falei pra ela que eu seria um grande jogador, um homem de respeito, um grande jogador no Vasco da Gama. Fiz várias promessas, e a última é que eu seria jogador da seleção brasileira. Quando eu recebi a notícia (da convocação), eu liguei pra ela e pensei nas promessas que fiz lá atrás. A gente chorou bastante", completou.



Os próximos jogos da seleção brasileira



Marlon Gomes pode receber a primeira chance já no sábado (14), quando o Brasil enfrenta o Japão às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. O jogo marca o reencontro com os japoneses, que foram vencidos na fase de 16avos da Copa do Mundo de 2026 por 2 a 1, com um gol nos acréscimos.



Já na terça-feira (17), o adversário será Singapura, às 7h, no mesmo local.