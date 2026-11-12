Jardel, que jogou na Ferroviária, passou por Vasco e Grêmio antes de ser artilheiro na Europa - Divulgação/Ferroviária

Jardel, que jogou na Ferroviária, passou por Vasco e Grêmio antes de ser artilheiro na EuropaDivulgação/Ferroviária

Publicado 12/11/2026 11:52 | Atualizado 12/11/2026 11:58



Jardel fez história por Vasco e Grêmio no Brasil, mas foi em Portugal, primeiro por Porto e depois Sporting, que viveu a expectativa em disputar a Copa do Mundo. Mas foi na decepção de não realizar o sonho em 2002 que a sua queda para o vício em álcool e cocaína começou, como revelou em entrevista ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport'.

O período mais difícil da vida de Jardel



O ex-atacante explicou que passou a consumir álcool em excesso após ficar fora da lista de Luiz Felipe Scolari para o time que seria pentacampeão. As drogas apareceram em 2003 e o atrapalharam na carreira e quase o levaram à morte, quando teve uma overdose.



“Caí em depressão e comecei a beber excessivamente. Tinha o sonho de jogar um Mundial. A minha primeira mulher me deixou e houve problemas relacionados com guarda dos filhos. Sentia como se tudo estivesse fugindo do meu alcance, mas o pior ainda estava por vir”, afirmou.



“No verão de 2003 experimentei cocaína. Estava de férias e sabia que podia consumir porque não havia o controle antidoping. Gostei porque fez eu me sentir vivo e não depressivo. Houve uma vez, que fiquei acordado durante uma semana inteira".

Nesse período, Jardel chegou a consumir cocaína no vestiário, como revelou no ano passado o ex-técnico do Sporting, Laszlo Boloni. O vício atrapalhou a carreira, mas a mudança só aconteceu quando sofreu a overdose e um amigo o salvou da morte.



"Foi aí que atingi o fundo do poço. Passei meses a falar com psiquiatras e finalmente superei quando conheci a minha segunda esposa, Sandra. Ela me ajudou a perceber o sentido da vida e hoje sou feliz”, recordou.



Indignação por ficar fora da seleção brasileira



Aos 53 anos, Jardel ainda olha para trás e não consegue entender porque ficou fora da Copa do Mundo de 2002. Afinal, naquele ano conquistou o segundo troféu 'Chuteira de Ouro', de maior artilheiro da temporada europeia, com 42 gols em 30 partidas.



“Até hoje questiono por que não fui chamado. Ninguém me deu uma explicação. Entre o final da década de 1990 e início de 2000, estava entre os cinco melhores atacantes do mundo. Entendo que a seleção brasileira tinha fenômenos, mas eu merecia uma convocação", desabafou.

Por causa do vício, o ex-atacante não continuou no Sporting e teve uma fracassada experiência na Itália, onde defendeu o Ancona na temporada 2003/2004.



“Só tenho lembranças negativas. Fiquei seis meses sem receber salário e mal joguei três partidas. Era um clube mal administrado que acabou falindo”, disse.



Jardel recordou ainda um episódio de sua apresentação ao clube. Ao cumprimentar o setor errado da arquibancada, confundiu as cores das torcidas e provocou a irritação de parte dos presentes. A situação fez com que alguns torcedores passassem a chamá-lo de "Lordel".



A carreira do artilheiro



Revelado pelo Vasco, Jardel começou a jogar nos profissionais em 1992 e permaneceu por dois anos, antes de se transferir para o Grêmio com status de goleador e vencedor de três Cariocas (1992, 1993 e 1994). Em Porto Alegre, conquistou a Libertadores de 1995 e chamou a atenção de clubes europeus.



Na temporada seguinte, foi jogar pelo Porto, marcou 168 gols em 175 partidas ao longo de quatro temporadas, e ganhou a primeira Chuteira de Ouro em 1999. Jardel também passou pelo Galatasaray antes de volta a Portugal , pelo Sporting.



Depois, foi para Ancona, Bolton (Inglaterra), Alavés, Newell's Old Boys antes de retornar ao Brasil, onde passou por clubes de menor expressão. Ao todo, foram 550 partidas oficiais e 403 gols.





