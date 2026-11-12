Jogadores em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
O primeiro compromisso da Seleção será diante dos japoneses, sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Carlo Ancelotti ainda não decidiu quem vai a campo, mas deu alguns indícios. A Amarelinha deve contar com quatro atacantes: Rayan, Estêvão, Vini Jr e Raphinha.
No gol, a tendência é que Pedro Morisco seja o titular. Já a linha de defesa provavelmente será formada por Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O meio-campo é o setor de maior incógnita. O técnico italiano tem feito testes e ainda busca os nomes ideais para o confronto. Bruno Guimarães, porém, tem presença praticamente certa por ali.
Depois do Japão, o Brasil terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
A numeração completa do Brasil
- Bento (1)
- Lucas Perri (12)
- Pedro Morisco (23)
. Defensores
- Arthur Dias (15)
- Carlos Augusto (16)
- Douglas Santos (6)
- Gabriel Magalhães (3)
- Jair Cunha (4)
- Jonathan Jesus (24)
- Vanderson (13)
- Vitor Reis (14)
- Wesley (2)
- Andrey Santos (21)
- Bruno Guimarães (8)
- Gabriel Bontempo (25)
- João Gomes (18)
- Marlon Gomes (20)
. Atacantes
- Alisson Santana (19)
- Allan (22)
- Endrick (9)
- Estêvão (11)
- Raphinha (10)
- Rayan (26)
- Vini Jr (7)
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