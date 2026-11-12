Jogadores em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Os jogadores do Brasil já têm numeração definida para os amistosos com Japão e Singapura, que acontecerão nos próximos dias. Raphinha seguirá com a 10 e, Endrick, com a 9. Vini Jr será o camisa 7 e, Estêvão, o 11. Entre os goleiros, Bento ficará com a 1.
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O primeiro compromisso da Seleção será diante dos japoneses, sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Carlo Ancelotti ainda não decidiu quem vai a campo, mas deu alguns indícios. A Amarelinha deve contar com quatro atacantes: Rayan, Estêvão, Vini Jr e Raphinha.

No gol, a tendência é que Pedro Morisco seja o titular. Já a linha de defesa provavelmente será formada por Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O meio-campo é o setor de maior incógnita. O técnico italiano tem feito testes e ainda busca os nomes ideais para o confronto. Bruno Guimarães, porém, tem presença praticamente certa por ali.
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Depois do Japão, o Brasil terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
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A numeração completa do Brasil

. Goleiros
- Bento (1)
- Lucas Perri (12)
- Pedro Morisco (23)

. Defensores
- Arthur Dias (15)
- Carlos Augusto (16)
- Douglas Santos (6)
- Gabriel Magalhães (3)
- Jair Cunha (4)
- Jonathan Jesus (24)
- Vanderson (13)
- Vitor Reis (14)
- Wesley (2)
. Meio-campistas
- André Luiz (17)
- Andrey Santos (21)
- Bruno Guimarães (8)
- Gabriel Bontempo (25)
- João Gomes (18)
- Marlon Gomes (20)

. Atacantes
- Alisson Santana (19)
- Allan (22)
- Endrick (9)
- Estêvão (11)
- Raphinha (10)
- Rayan (26)
- Vini Jr (7)