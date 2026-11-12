Arrascaeta falou com a imprensa uruguaia junto a Maxi Araújo - Divulgação/seleção uruguaia

Arrascaeta falou com a imprensa uruguaia junto a Maxi AraújoDivulgação/seleção uruguaia

Publicado 12/11/2026 13:15

Arrascaeta está de volta à seleção do Uruguai, após sofrer uma fratura no punho esquerdo na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul , na última Data Fifa, em setembro. Mesmo com a segunda convocação do técnico interino Diego Forlán, o craque do Flamengo ainda considera que a equipe vive um recomeço após a decepção na Copa do Mundo de 2026.

"É um momento muito positivo. Voltar ao Uruguai depois de tudo de negativo que aconteceu. Acho que é um bom momento para recomeçar, tanto para os treinadores quanto para os jogadores, para todos. Criar um grupo muito unido e forte, e juntos construir essa conexão com os torcedores, acho que isso é o mais importante”, avaliou o camisa 10 em coletiva de imprensa.



Para Arrascaeta, a presença de um nome de peso como Diego Forlán é importante nesta fase difícil de reconstrução. Afinal, o Uruguai conviveu com crises entre o antigo comandante Marcelo Bielsa e o grupo, inclusive na Copa do Mundo.



Por causa da campanha sem vitórias e com eliminação num grupo que tinha Cabo Verde e Arábia Saudita, a Celeste Olímpica está pressionada pelos torcedores. E o jogador vê a presença do ex-atacante como um fator que ajuda nesse momento.



"Por tudo o que Diego (Forlán) representa para o Uruguai, por ser tão amado pelo povo, pelo respeito que inspira, para nós, jogadores, assim como quando éramos torcedores, tê-lo do outro lado é especial", comentou.



Pessoalmente, Arrascaeta tem ainda mais motivos para celebrar poder trabalhar com Forlán: “Ele é um treinador muito próximo dos jogadores, sempre conversando e dando opções de movimentação e espaços que podemos ocupar em campo. Para mim, na minha posição, ele é um exemplo: um camisa 10 que tinha tudo, que fazia os companheiros jogarem, que finalizava e marcava muitos gols”.



Teste de fogo para o Uruguai



E nessa reconstrução uruguaia, o próximo compromisso será importante para avaliar este início de novo trabalho. Afinal, a Celeste fará o clássico com a Argentina na sexta-feira (13), às às 20h (de Brasília), em Buenos Aires.



“Não encaramos como um amistoso. O mais importante é vencer. Sempre haverá coisas para melhorar, mas quando se vence, é muito melhor. Como se costuma dizer, os clássicos são vencidos de qualquer maneira; para nós, é importante jogar bem e continuar melhorando, mas o mais importante é vencer”, avaliou Arrascaeta.



“O jogo de sexta-feira vai ser ótimo porque também sentimos que estamos crescendo como grupo e como equipe”, afirmou.



Quando os jogadores voltam ao Flamengo



Depois da Argentina, o Uruguai jogará em casa contra a República Dominicana, no dia 17. Nesta segunda partida, entretanto, Forlán não contará com Arrascaeta, Varela e De La Cruz. O trio retornará ao Brasil após o duelo em Buenos Aires, para se reapresentar ao Flamengo.



O clube entrou em acordo com a federação para liberar seus jogadores antes do fim da Data Fifa, para poder tê-los em campo contra o Athletico-PR, no dia 18.