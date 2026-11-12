PAQUETÁ - FLAMENGOGILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Considerado por muitos o melhor elenco do Brasil, o Flamengo está com moral com o site norte-americano "Football Ranked". A plataforma divulgou a lista dos 50 melhores jogadores do país, e o Rubro-Negro tem sete entre os dez melhores. Camisa 10 do Santos e da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Neymar ficou de fora. 
Leia mais: Arrascaeta vê recomeço no Uruguai com Forlán como técnico
No top 10, o Flamengo foi representado pelos três primeiros: Lucas Paquetá, Léo Pereira e Samuel Lino. Depois, Jhon Arias, do Palmeiras, apareceu em quarto lugar. Em quinto, sexto, sétimo e oitavo novamente rubro-negros: Pedro, Arrascaeta, Plata e Léo Ortiz. Rodinei, do Santos, e Gustavo Gómez, do Palmeiras, encerram os dez primeiros.
Leia mais: Jardel diz que vício foi por decepção de ficar fora da Copa de 2002
No top 50, o Flamengo ainda conta com Danilo (13º), Rossi (14º), Carrascal (16º), Emerson Royal (18º), Guillermo Varela (19º), Ayrton Lucas (20º), Jorginho (22º) e Luiz Araújo (33º).
Leia mais: Marlon Gomes 'sofre' para chegar à Seleção, mas cumpre promessa à mãe 
O Fluminense tem quatro representantes na lista: Savarino (39º), Thiago Silva (41º), Canobbio (48º) e Renê (49º). O Vasco aparece com três: Bruno Duarte (26º), Gabriel Pereira (34º) e Robert Renan (43º). O Botafogo conta apenas com Danilo em 35º lugar. 

Confira o top 50

1) Lucas Paquetá — Flamengo — 1,621
2) Léo Pereira — Flamengo — 1,565
3) Samuel Lino — Flamengo — 1,565
4) Jhon Arias — Palmeiras — 1,560
5) Pedro — Flamengo — 1,537
6) G. de Arrascaeta — Flamengo — 1,531
7) Gonzalo Plata — Flamengo — 1,526
8) Léo Ortiz — Flamengo — 1,521
9) Rodinei — Santos — 1,518
10) Gustavo Gómez — Palmeiras — 1,513
11) Matheus Pereira — Cruzeiro — 1,511
12) José López — Palmeiras — 1,510
13) Danilo — Flamengo — 1,508
14) Agustín Rossi — Flamengo — 1,507
15) Maurício — Palmeiras — 1,501
16) Jorge Carrascal — Flamengo — 1,495
17) Gabriel Barbosa — Santos — 1,494
18) Emerson Royal — Flamengo — 1,488
19) Guillermo Varela — Flamengo — 1,485
20) Ayrton Lucas — Flamengo — 1,480
21) Agustín Giay — Palmeiras — 1,477
22) Jorginho — Flamengo — 1,472
23) Kaio Jorge — Cruzeiro — 1,466
24) Fred — Atlético-MG — 1,465
25) Joaquín Piquerez — Palmeiras — 1,464
26) Bruno Duarte — Vasco — 1,459
27) Andreas Pereira — Palmeiras — 1,455
28) Luciano Juba — Bahia — 1,454
29) Marlon Freitas — Palmeiras — 1,450
30) Murilo — Palmeiras — 1,450
31) Matheuzinho — Corinthians — 1,450
32) Gabriel Pereira — Vasco — 1,449
33) Luiz Araújo — Flamengo — 1,446
34) Gerson — Cruzeiro — 1,446
35) Danilo Santos — Botafogo — 1,442
36) Arnaldo Sanabria — Internacional — 1,441
37) Ronaldo — Bahia — 1,441
38) Renan Lodi — Atlético-MG — 1,441
39) J. Savarino — Fluminense — 1,441
40) Léo Duarte — Atlético-MG — 1,435
41) Thiago Silva — Fluminense — 1,434
42) Vitor Roque — Palmeiras — 1,434
43) Robert Renan — Vasco — 1,434
44) Bruno Fuchs — Palmeiras — 1,433
45) Ramón Sosa — Palmeiras — 1,433
46) Artur — São Paulo — 1,431
47) Fabrício Bruno — Cruzeiro — 1,429
48) A. Canobbio — Fluminense — 1,429
49) Renê — Fluminense — 1,428
50) Tetê — Grêmio — 1,424