PAQUETÁ - FLAMENGOGILVAN DE SOUZA / FLAMENGO
Confira o top 50
2) Léo Pereira — Flamengo — 1,565
3) Samuel Lino — Flamengo — 1,565
4) Jhon Arias — Palmeiras — 1,560
5) Pedro — Flamengo — 1,537
6) G. de Arrascaeta — Flamengo — 1,531
7) Gonzalo Plata — Flamengo — 1,526
8) Léo Ortiz — Flamengo — 1,521
9) Rodinei — Santos — 1,518
10) Gustavo Gómez — Palmeiras — 1,513
11) Matheus Pereira — Cruzeiro — 1,511
12) José López — Palmeiras — 1,510
13) Danilo — Flamengo — 1,508
14) Agustín Rossi — Flamengo — 1,507
15) Maurício — Palmeiras — 1,501
16) Jorge Carrascal — Flamengo — 1,495
17) Gabriel Barbosa — Santos — 1,494
18) Emerson Royal — Flamengo — 1,488
19) Guillermo Varela — Flamengo — 1,485
20) Ayrton Lucas — Flamengo — 1,480
21) Agustín Giay — Palmeiras — 1,477
22) Jorginho — Flamengo — 1,472
23) Kaio Jorge — Cruzeiro — 1,466
24) Fred — Atlético-MG — 1,465
25) Joaquín Piquerez — Palmeiras — 1,464
26) Bruno Duarte — Vasco — 1,459
27) Andreas Pereira — Palmeiras — 1,455
28) Luciano Juba — Bahia — 1,454
29) Marlon Freitas — Palmeiras — 1,450
30) Murilo — Palmeiras — 1,450
31) Matheuzinho — Corinthians — 1,450
32) Gabriel Pereira — Vasco — 1,449
33) Luiz Araújo — Flamengo — 1,446
34) Gerson — Cruzeiro — 1,446
35) Danilo Santos — Botafogo — 1,442
36) Arnaldo Sanabria — Internacional — 1,441
37) Ronaldo — Bahia — 1,441
38) Renan Lodi — Atlético-MG — 1,441
39) J. Savarino — Fluminense — 1,441
40) Léo Duarte — Atlético-MG — 1,435
41) Thiago Silva — Fluminense — 1,434
42) Vitor Roque — Palmeiras — 1,434
43) Robert Renan — Vasco — 1,434
44) Bruno Fuchs — Palmeiras — 1,433
45) Ramón Sosa — Palmeiras — 1,433
46) Artur — São Paulo — 1,431
47) Fabrício Bruno — Cruzeiro — 1,429
48) A. Canobbio — Fluminense — 1,429
49) Renê — Fluminense — 1,428
50) Tetê — Grêmio — 1,424
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.