Vojvoda construiu trajetória marcante no Fortaleza entre 2021 e 2025 - Mateus Lotif / Fortaleza

Vojvoda construiu trajetória marcante no Fortaleza entre 2021 e 2025 Mateus Lotif / Fortaleza

Publicado 12/11/2026 16:01

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“Eu sei das condições financeiras pelas quais passam os clubes quando acontece um rebaixamento. Não acontece só no Fortaleza, mas em vários clubes. Eu sei que, financeiramente, o clube não está no melhor momento. Então, voltar ao Fortaleza por três jogos exigindo algo financeiro ou um futuro no clube, um novo contrato, não me sentia confortável para isso”, disse o argentino, em entrevista coletiva.

“Eu sei das condições financeiras pelas quais passam os clubes quando acontece um rebaixamento. Não acontece só no Fortaleza, mas em vários clubes. Eu sei que, financeiramente, o clube não está no melhor momento. Então, voltar ao Fortaleza por três jogos exigindo algo financeiro ou um futuro no clube, um novo contrato, não me sentia confortável para isso”, disse o argentino, em entrevista coletiva.

“Posso falar tranquilamente. Quando tive que exigir dinheiro do Fortaleza, exigi. E ganhei dinheiro com o Fortaleza, como todos, até mesmo os funcionários do dia a dia. Todos ganhamos dinheiro. É a verdade. E vocês também, porque conseguiram viajar para jogos da Sul-Americana e da Libertadores”, complementou.



O comandante terá a missão de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Além de encarar o Vila Nova, pela 38ª rodada, o Leão do Pici entrará em campo duas vezes contra o Criciúma, pelos playoffs da competição nacional na briga por um lugar na Série A.



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“Quando o clube está bem, todos ganhamos. Quando o clube está em uma posição difícil, não me sinto confortável para dizer: ‘Vou aproveitar essa situação e ganhar financeiramente’. Não, não era essa a minha intenção, e eu me sentiria mal comigo mesmo”, afirmou Vojvoda.

A demissão de Paulo Autuori

A opção por demitir Paulo Autuori pegou parte da torcida de surpresa, já que o Fortaleza está garantido no G-6 e vinha de uma longa sequência invicta antes da derrota para o Novorizontino. As atuações abaixo do esperado, porém, pesaram para a saída do treinador. O auxiliar Bernardo Franco e o preparador físico Fábio Eiras também deixaram o Leão do Pici.

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A relação de Vojvoda com o Fortaleza

Vojvoda construiu uma trajetória marcante no Fortaleza entre 2021 e 2025. Sob o comando do técnico, o Leão do Pici conquistou cinco títulos – três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste – e viveu a melhor fase da sua história recente, com boas campanhas em competições nacionais e continentais.