John John Florence, havaiano, campeão mundial de surfe - WSL / STEVE SHERMAN

John John Florence, havaiano, campeão mundial de surfeWSL / STEVE SHERMAN

Publicado 12/11/2026 14:55 | Atualizado 12/11/2026 14:56

Carrasco de Italo Ferreira na final de 2024, John John Florence pode voltar para o Circuito Mundial da WSL na última etapa da temporada. O tricampeão mundial solicitou um wild card para competir em Pipeline, no Havaí, de acordo com a "ESPN". Caso seja aceito, o havaiano pode "atrapalhar" a vida dos brasileiros que disputam o título de 2026.

Na última etapa da temporada, todos os surfistas voltam a ficar disponíveis para competir. Além disso, a WSL costuma convidar atletas locais para participar dos eventos. Fora do Circuito Mundial desde o título em 2024, John John Florence é havaiano e, por isso, estaria apto a participar da competição. Com isso, ele participaria com uma "vaga especial".

Yago Dora, Gabriel Medina, Italo Ferreira e Miguel Pupo figuram no top 5 e chegam na última etapa com chances de título. Assim que a primeira bateria começar, Medina assumirá a liderança do ranking mundial e será o nome a ser batido. O tricampeão mundial vai assumir a liderança da classificação por causa da regra de cortes. Em 2026, a WSL é disputada em pontos corridos. Medina e Dora são os favoritos.

Na carreira, John John Florence se notabilizou como o algoz dos brasileiros. Desde 2014, os brasileiros foram campeões em quase todos os anos, com exceção de 2016, 2017 e 2014, quando o havaiano conquistou os títulos. Nas duas primeiras conquistas, ele superou Gabriel Medina nos pontos corridos. Já na última, bateu Italo na decisão em Trestles, na Califórnia. Assim, virou o grande terror da Brazilian Storm.

Histórico equilibrado contra os brasileiros

As ondas de Oahu fazem parte rotineira da vida de John John Florence. Nascido em Honolulu, no Havaí, o surfista tem forte ligação com Pipeline, onde conquistou sete títulos em diferentes competições ao longo da carreira. Na WSL, o havaiano tem 10 vitórias de etapas, sendo três contra brasileiros: Filipe Toledo, em Bells Beach 2019; Gabriel Medina, em Pipeline 2020; e Italo Ferreira, em Trestles 2024.

No geral, o retrospecto de John John Florence contra brasileiros é equilibrado. Apesar de ter conquistado dois títulos nos pontos corridos contra Gabriel Medina, ele leva desvantagem no confronto direto (10 a 4). O brasileiro, inclusive, já venceu duas semifinais contra o havaiano em Pipeline, em 2018 e 2019, embora tenha perdido a decisão da mesma etapa em 2020.

Já contra Italo Ferreira há mais equilíbrio. O brasileiro venceu o havaiano na final de Teahupoo, no Taiti, em 2024, e na semifinal em Pipeline, em 2019. Porém, perdeu a disputa pelo título em Trestles, em 2024. Por fim, também há duelos inesquecíveis contra Filipe Toledo, como a final de Bells Beach de 2019 e etapas no Havaí. As disputas contra os brasileiros quase sempre foram definidas no detalhe.

Longe do circuito desde o fim de 2024, quando conquistou seu terceiro título mundial, o havaiano decidiu fazer uma pausa para se dedicar à família e viajar pelo mundo. Ao lado da esposa e do filho, John John Florence passou a explorar novos lugares e ondas a bordo de um veleiro. Inicialmente, o período sabático seria de apenas uma temporada, mas o surfista decidiu prolongar a experiência também em 2026 e 2027.