Ronaldinho em apresentação pelo Ravenna - Divulgação / Ravenna

Ronaldinho em apresentação pelo RavennaDivulgação / Ravenna

Publicado 12/11/2026 15:10 | Atualizado 12/11/2026 15:14

O retorno de Ronaldinho Gaúcho, de 46 anos, ao futebol terá transmissão para a TV aberta brasileira. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a Rede TV! comprou a partida entre Ravenna e Folí, válida pela Série C do Campeonato Italiano, que irá acontecer neste domingo (15), às 13h30 (de Brasília).

A contratação de Ronaldinho pelo Ravenna foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Ciprini, que é proprietário do clube italiano desde 2024.

"No domingo, 15 de novembro, a lenda brasileira vestirá a camisa do Ravenna para disputar o clássico contra o Forlì, um evento que atrairá os olhares do mundo todo para o estádio Bruno Bennelli", disse o site oficial do clube italiano ao anunciar o craque.

A notícia inicialmente foi considera mais uma jogada de marketing do que um retorno de Ronaldinho, que disputou seu último jogo oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense. Porém, o craque realmente estará em campo.

"Como vocês podem ver, estou em boa forma. Eu me sinto bem (...). Se eu conseguir marcar o meu 300º gol, será ainda melhor", declarou Ronaldinho durante sua apresentação oficial, no final de agosto.



Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho fez história na seleção brasileira, pelo Barcelona e pelo Atlético-MG. Seu auge foi entre 2004 e 2006, quando foi duas vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, defendendo o clube espanhol. Sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 2002. Além disso, o craque passou por PSG, Milan, Flamengo, Fluminense e Querétaro, do México.

Ronaldinho já havia falado sobre o retorno

Durante evento em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último dia (2), o ídolo do futebol brasileiro comentou, com exclusividade ao O DIA, que seu retorno aos gramados iria acontecer em breve.



"Acho que daqui a dois meses, vai ter o jogo onde a gente vai poder participar, onde toda a galera vai poder, cada vez mais, ter acesso ao clube. O clube vem muito bem, estamos em segundo lugar, brigando para subir de categoria no próximo ano. O objetivo é esse", afirmou.



"É um clube onde a gente tem uma sociedade, que estamos muito empenhados em fazer de tudo para que ele consiga ter sucesso futuramente. Já está em um bom caminho. Estaremos lá, juntos, fazendo tudo que for possível para que o clube possa, cada vez mais, ter alcance mundial e subir de produção", disse.