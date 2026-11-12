Ronaldinho em apresentação pelo RavennaDivulgação / Ravenna
Emissora brasileira vai transmitir retorno de Ronaldinho ao futebol
Pentacampeão vai jogar neste domingo (15); ele fará uma partida oficial depois de 11 anos, quando entrou em campo pelo Flu
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