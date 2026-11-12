Formiga e Pretinha, lendas da Seleção feminina - Divulgação / CBF

Formiga e Pretinha, lendas da Seleção femininaDivulgação / CBF

Publicado 12/11/2026 18:44 | Atualizado 12/11/2026 18:47

Em sete meses, a seleção brasileira estará entrando em campo com a chance de fazer história. No Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho de 2027, as mulheres da Canarinho brigarão com todas as forças pelo título inédito da Copa do Mundo Feminina . Porém, parte da importância do torneio ultrapasssa as quatro linhas e entra em terreno que pode ser ainda mais definidor: o legado que será deixado para a modalidade no país.

Formiga e Pretinha, duas das maiores lendas da Seleção, bateram nesta tecla em entrevista ao O DIA. Atleta que mais vezes vestiu a Amarelinha, com 234 partidas oficiais entre 1995 e 2021, a primeira disse ter duas expectativas para o Mundial: o troféu e o desenvolvimento do futebol feminino.

"Espero dois momentos nesta Copa do Mundo. O primeiro é vencer. Deixar aqui essa taça que já escapou de nossas mãos. E o segundo é o que esta Copa vai nos deixar como legado. Para o desenvolvimento do futebol feminino, das mulheres. Em todos os âmbitos, esportivo ou não, nessa luta pela igualdade, pelo respeito", disse Formiga, atual Diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino no Ministério do Esporte.

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Nesse contexto, a ex-volante mostrou esperança de que o Mundial possa conscientizar a população sobre os preconceitos sofridos pelas mulheres. Além disso, exaltou o esporte como ferramenta de transformação social na luta por condições melhores para as futuras gerações. Formiga disputou sete Copas do Mundo e sete Olímpiadas pela Seleção, sendo multimedalhista e peça-chave na popularização da modalidade no Brasil.

"Que a situação na qual as mulheres do nosso país estão vivendo, falando em feminicídio, possa ser banida. O machismo, o preconceito, que isso possa se acabar. Porque estão vindo inúmeras meninas, novas gerações, que precisam desse espaço livre, desse incentivo e de cada vez mais estrutura. É pensar que o esporte é uma ferramenta de transformação social gigantesca, e que possamos trazer essas oportunidades para nossas meninas", completou a ex-atleta.

Brasil tem 'totais condições' de ser campeão

Na expectativa do que pode ser a última Copa do Mundo da Rainha Marta, a seleção brasileira conta com a jovem Kerolin, a meio-campista Duda Sampaio e as matadoras Adriana e Bia Zaneratto, entre outras estrelas, em busca do título inédito. A Amarelinha conquistou o bronze em 1999 e a prata em 2007, mas nunca faturou medalha de ouro. Figura histórica da modalidade, Pretinha sente que 2027 pode ser o ano de levantar o troféu.

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"Acredito que o Brasil tem totais condições de fazer uma excelente Copa do Mundo. Em relação à Seleção, é claro que eu estarei na torcida e com a expectativa de conseguir a primeira medalha de ouro, que é a que falta. A gente já tem o bronze, já tem a prata, e quem sabe a gente conquista a de ouro aqui na nossa casa", disse a ex-ponta.

Pioneira da modalidade, estreando em Copas do Mundo aos 16 anos, Pretinha defendeu a Seleção entre 1991 e 2014. Ao lado de Formiga, conquistou duas pratas olímpicas em 2004 e 2008, e marcou presença nas melhores campanhas do país no Mundial. Sobre o histórico do Brasil no torneio, a lenda preferiu não fazer comparações, e disse torcer para que as comandadas de Arthur Elias mantenham o bom momento.

"Eu não gosto de fazer comparações. Acho que cada geração tem a sua contribuição para a evolução e para o desenvolvimento da modalidade. Então eu acredito que é momento. A gente tem feito grandes jogos, boa preparação e eu acredito que elas vão chegar bem na Copa do Mundo", completou Pretinha.