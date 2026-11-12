O meia Arthur e o atacante Everton Cebolinha fazendo parte dos planos do Santos para 2027. Porém, os dois estão próximos de um velho conhecido. De acordo com informações do jornalista Lucas Musetti, Renato Gaúcho vem conversando com a dupla e planejando um possível retorno ao Grêmio no ano que vem.
A situação, obviamente, depende da permanência do Grêmio na Série A no ano que vem. Atualmente, o clube gaúcho está na 18ª colocação e tem 54% de risco de rebaixamento para a Segundona. Faltam apenas quatro jogos para o fim do Brasileirão.
Arthur e Everton Cebolinha viveram seus melhores momentos na carreira sob o comando de Renato Gaúcho no Grêmio. Eles foram campeões da Libertadores em 2017, principal glória recente da equipe de Porto Alegre. Vale lembra, que se o clube gaúcho não cair para a Série B, como finalista da Copa do Brasil terá uma vaga na principal competição de clubes do continente no ano que vem.
Apesar disso, a negociação do Grêmio pela dupla não deve ser fácil já que os dois estão felizes no Santos. Ambos chegaram depois de uma conversa com Neymar. Caso o camisa 10 renove seu contrato para o ano que vem, a tendência é que Arthur e Cebolinha façam o mesmo.
Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.
Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre. O seu pai se tornou CEO do futebol santista.
Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.
"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".
Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como
Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.
Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.
Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.
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