Lionel Scaloni agradeceu o apoio dos argentinos, especialmente após a morte da mãe - AFP

Lionel Scaloni agradeceu o apoio dos argentinos, especialmente após a morte da mãeAFP

Publicado 12/11/2026 16:36

Lionel Scaloni encerrou a novela de renovação com a seleção argentina e assinou um novo contrato válido até a Copa do Mundo de 2030. O anúncio do acerto aconteceu nesta quinta-feira (12), com uma coletiva de imprensa com o técnico.

"Depois de conversar bem sobre isso com toda a comissão, decidimos fazer essa escolha. A partir de agora, começa um novo processo", afirmou Scaloni, que chorou em uma pergunta ao recordar a mãe, morta no fim de outubro

O que poderia ser uma negociação simples se arrastou desde a perda da final da Copa do Mundo, em julho. O motivo para a demora num acordo é que o técnico argentino tinha dúvidas se deveria encerrar seu ciclo ou continuar, e a federação argentina precisou convencê-lo a permanecer de olho na próxima edição do torneio.



"Era o que todos queríamos. Estamos exatamente como no primeiro dia, com o mesmo entusiasmo. A mesma garra de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui. Estar nesta posição depende de comprometimento total ”, continuou Scaloni.



A missão de Scaloni na Argentina



Com a permanência do comandante confirmada, a Argentina dá prosseguimento a uma nova fase sem a presença de Lionel Messi. Diante do enorme desafio que será esse período, o entendimento da federação era a necessidade de se manter o trabalho que vem dando certo, já que uma troca de técnico poderia atrapalhar esse processo de renovação.



“Precisamos da paciência de todos. São jogadores jovens com enorme potencial, mas ainda não estão prontos para nos dar o que Messi, Di María e Otamendi nos deram: eles serão insubstituíveis. De agora em diante, esses jovens jogadores que vão entrar em campo precisarão da compreensão de todos”, avisou.



Scaloni, entretanto, não terá seu braço direito Walter Samuel. O auxiliar não permanece na comissão técnica da seleção da Argentina porque pretende iniciar a carreira como treinador.



"É um dia muito especial para toda a família do futebol argentino", afirmou o presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.



A carreira do técnico



Ex-jogador, Scaloni se aposentou em 2016 e começou em nova função no futebol no mesmo ano, como auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilha, da Espanha. A dupla foi contratada pela federação argentina e em 2018, ele assumiu a seleção sub-20 do país, para meses depois virar interino da principal com a demissão do técnico após a Copa do Mundo.



Como a federação encontrou dificuldades para achar um outro nome, Scaloni foi mantido à medida que os resultados apareceram. Até que, em 2021, ele ajudou a dar fim a um jejum de 28 sem títulos, com a conquista da Copa América, em pleno Maracanã, sobre o Brasil.



A Argentina conquistou o bi em 2024, mas antes levou a Finalíssima de 2022, sobre a Itália. E o ápice foi o título da Copa do Mundo de 2022, em cima da França nos pênaltis. Quatro anos depois, o técnico bateu na trave com o vice para a Espanha, na prorrogação.