Jesús de Miguel morreu após sofrer um choque com Jesús Owono, goleiro do Andorra - Reprodução / CD Tenerife

Jesús de Miguel morreu após sofrer um choque com Jesús Owono, goleiro do AndorraReprodução / CD Tenerife

Publicado 12/11/2026 18:12

A família de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife que morreu tragicamente na semana passada após sofrer uma pancada forte em campo , expressou nesta quinta-feira (12) seu agradecimento após ter recebido mais de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão na cotação atual) em doações.

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Em comunicado divulgado pela AFE, o sindicato dos jogadores de futebol espanhóis, a família do atleta agradeceu "de todo o coração" a todas as pessoas que participaram de uma arrecadação lançada por um ex-companheiro de De Miguel, Fran Sol, a qual alcançou mais de 213 mil euros.



"Ficamos profundamente comovidos com a quantidade de pessoas que se mobilizaram em torno desta iniciativa. Um agradecimento muito especial a Fran Sol por ter dado início a esta campanha de doações e a todos que participaram desta iniciativa ou nos enviaram mensagens de apoio", escreveu a família do jogador.



"Obrigado por estarem conosco, pela solidariedade e pelo apoio de vocês neste período", acrescentou.

Em comunicado divulgado pela AFE, o sindicato dos jogadores de futebol espanhóis, a família do atleta agradeceu "de todo o coração" a todas as pessoas que participaram de uma arrecadação lançada por um ex-companheiro de De Miguel, Fran Sol, a qual alcançou mais de 213 mil euros."Ficamos profundamente comovidos com a quantidade de pessoas que se mobilizaram em torno desta iniciativa. Um agradecimento muito especial a Fran Sol por ter dado início a esta campanha de doações e a todos que participaram desta iniciativa ou nos enviaram mensagens de apoio", escreveu a família do jogador."Obrigado por estarem conosco, pela solidariedade e pelo apoio de vocês neste período", acrescentou.

Como Jesús de Miguel faleceu?

Jesús de Miguel, do Tenerife, faleceu no dia 3 de novembro, horas depois de um choque sofrido em dividida com o goleiro Jesús Owono, do Andorra, nos últimos minutos de partida pela segunda divisão da Espanha. Ele se preparava para dominar bola no meio de campo quando Owono saiu para tentar afastar, o atropelando, em imagem que silenciou o Estádio Heliodoro Rodríguez López.



Segundo a imprensa espanhola, o atacante sofreu uma parada cardiorrespiratória após o choque, e conseguiu ser reanimado. Com isso, o árbitro suspendeu a partida e Jesús de Miguel foi levado ao hospital, onde ficou internado. Num primeiro momento, um boletim médico informou que ele se encontrava "estável dentro da gravidade", mas um segundo comunicado afirmou que ele havia "piorado neurologicamente".



Já de manhã, o Tenerife anunciou a morte "com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isto seja verdade" em nota oficial. "Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode atenuar esta tristeza avassaladora. Manifestamos nossa solidariedade à família enlutada, aos seus entes queridos e a todos em Tenerife que hoje lamentam esta cruel perda", completou.

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Quem foi Jesús de Miguel?

Nascido em Madri, Jesús de Miguel fez base no Real Madrid e também passou pelo Leganés. Ao longo da carreira, defendeu Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e Castellón, antes de chegar ao Tenerife. O atacante era conhecido por ser "especialista" em subidas de divisão na Espanha, o que o levou a ser contratado pela equipe na qual encerrou sua trajetória.