Rayan recebendo instruções de Carlo Ancelotti durante treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

Rayan recebendo instruções de Carlo Ancelotti durante treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

Publicado 12/11/2026 17:47

O ex-atacante do Vasco , Rayan foi uma das grandes novidades na lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo , que ocorreu entre junho e julho deste ano. Em entrevista à emissora 'ESPN', ele aproveitou para relatar como foi viver a experiência de uma competição tão grandiosa com pouca idade e também falou sobre o atual momento da seleção brasileira.

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"A melhor lição que eu tirei da Copa do Mundo é dar o meu melhor em todos os jogos. Quando eu tiver a oportunidade de jogar o meu primeiro jogo como titular em uma Copa do Mundo, ai eu falei: vou dar o meu melhor, vou dar o meu sangue. É o que eu quero fazer, ajudar a Seleção Brasileira", disse o jovem, com muito prazer sobre a experiência.

Ao longo da competição, Rayan esteve em campo em quatro das cinco partidas que a Seleção jogou e se tornou titular por conta da lesão do camisa 11, Raphinha contra o Marrocos, na fase de grupo. No total, o ponta-direita só deu uma assistência e não conseguiu marcar, mas seu empenho ofensivo e raça no esquema feito por Ancelotti rendeu muitos elogios ao jovem.

Apesar do destaque individual positivo, a joia lamentou a queda precoce do Brasil para a Noruega nas oitavas de finais por 2 a 1. Na visão do atleta, o teto potencial do grupo era muito maior do que o atingido, assim, trazendo um gosto de decepção.

"Com certeza, ficou aquele gosto de decepção. A gente sabe que poderia chegar mais longe, mas aconteceu o que aconteceu. Agora é deixar para trás e ter essa continuidade com essa geração mais nova", afirmou, de modo esperançoso o jogador.

Expectativa para o futuro

Além do relato sobre a experiência na Copa do Mundo, Rayan também reforçou diversas vezes, que em sua visão, a renovação dos nomes presentes na seleção brasileira terá um efeito muito positivo a longo prazo para a equipe.

"Hoje em dia no futebol, têm muitos jogadores jovens, que estão jogando nas maiores ligas do mundo. No Brasil também, muitos jovens já jogando de titular, pegando jogo no profissional. Acho que esta mentalidade é boa, o pessoal mais jovem, mais leve, que ajuda o grupo", e ainda acrescentou: "Eu peguei as duas convocações pós-Copa, acho que agora o cara está com outra mentalidade. É levar esse pessoal mais jovem, criar esta mentalidade vencedora para quem está jogando aqui na Europa e no Brasil", finalizou Rayan.

Este movimento de renovação está cristalino nas últimas duas convocações da Seleção. Desde que o Brasil foi eliminado do Mundial, 14 novos nomes foram convocados pela primeira vez, o que dá um número próximo a 27% de nomes estreantes com a "amarelinha".

O atacante tem grandes chances de entrar em campo pelo Brasil nesta Data Fifa atual. Inicialmente contra o Japão, no sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Logo depois, contra a Singapura, na próxima terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato