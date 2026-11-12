Kimi Antonelli comemora título da Fórmula 1 em 2026Yuri Cortez / AFP
"Talvez eu esteja com ainda mais fome do que antes, porque ganhar é uma sensação magnífica, é uma das melhores coisas que pode acontecer, você quer reviver esse momento outras vezes", declarou Antonelli em entrevista coletiva em San Marino.
"A fome, se não é a mesma, talvez seja um pouco maior. Estas últimas corridas, para mim, são como se 2027 já tivesse começado. O objetivo é terminar bem este ano, se possível com algumas vitórias, e começar muito forte o ano que vem", acrescentou o piloto da Mercedes, que também conquistou o título de construtores.
Natural de Bolonha, Antonelli foi campeão após uma temporada quase perfeita, em seu segundo ano na principal categoria do automobilismo. Ele venceu nove GPs, incluindo o da Itália, em Monza, e reescreveu a história da F1 ao quebrar vários recordes de precocidade.
Mas o jovem italiano mantém os pés no chão e sabe muito bem que a concorrência não fica de braços cruzados.
"O carro foi muito competitivo este ano e espero que no ano que vem continue assim, mas tenho certeza de que a equipe fará um trabalho enorme e, da minha parte, tentarei chegar ainda mais forte", ressaltou.
"Red Bull, McLaren e também a Ferrari se aproximaram muito. Já não somos tão dominantes como no início da temporada e o desempenho está muito mais equilibrado entre todos".
"Além disso, o desempenho pode mudar de um circuito para outro. Talvez exista um traçado no qual nós sejamos mais rápidos, e outro no qual a Ferrari, a Red Bull ou a McLaren sejam", acrescentou o primeiro italiano a conquistar o título mundial desde Alberto Ascari, em 1953.
"Encarei a temporada com muito mais confiança, com muito mais consciência de mim mesmo, porque já nada era novo", reconheceu Antonelli.
"Eu me sentia muito melhor, também muito mais relaxado e mais feliz. E, obviamente, quando você vê que seu carro pode ser competitivo, isso necessariamente dá um 'algo a mais' de motivação", concluiu.
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