Kimi Antonelli comemora título da Fórmula 1 em 2026 - Yuri Cortez / AFP

Kimi Antonelli comemora título da Fórmula 1 em 2026Yuri Cortez / AFP

Publicado 12/11/2026 19:59

novo campeão mundial de Fórmula 1 , o jovem italiano Kimi Antonelli, disse nesta quinta-feira (12) que ainda tem "fome" de vitórias, mesmo depois de garantir seu primeiro título no Grande Prêmio do México, no início de novembro, com apenas 20 anos.

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"Talvez eu esteja com ainda mais fome do que antes, porque ganhar é uma sensação magnífica, é uma das melhores coisas que pode acontecer, você quer reviver esse momento outras vezes", declarou Antonelli em entrevista coletiva em San Marino.



"A fome, se não é a mesma, talvez seja um pouco maior. Estas últimas corridas, para mim, são como se 2027 já tivesse começado. O objetivo é terminar bem este ano, se possível com algumas vitórias, e começar muito forte o ano que vem", acrescentou o piloto da Mercedes, que também conquistou o título de construtores. "Talvez eu esteja com ainda mais fome do que antes, porque ganhar é uma sensação magnífica, é uma das melhores coisas que pode acontecer, você quer reviver esse momento outras vezes", declarou Antonelli em entrevista coletiva em San Marino."A fome, se não é a mesma, talvez seja um pouco maior. Estas últimas corridas, para mim, são como se 2027 já tivesse começado. O objetivo é terminar bem este ano, se possível com algumas vitórias, e começar muito forte o ano que vem", acrescentou o piloto da Mercedes, que também conquistou o título de construtores.

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Natural de Bolonha, Antonelli foi campeão após uma temporada quase perfeita, em seu segundo ano na principal categoria do automobilismo. Ele venceu nove GPs, incluindo o da Itália, em Monza, e reescreveu a história da F1 ao quebrar vários recordes de precocidade.



Mas o jovem italiano mantém os pés no chão e sabe muito bem que a concorrência não fica de braços cruzados. Natural de Bolonha, Antonelli foi campeão após uma temporada quase perfeita, em seu segundo ano na principal categoria do automobilismo. Ele venceu nove GPs, incluindo o da Itália, em Monza, e reescreveu a história da F1 ao quebrar vários recordes de precocidade.Mas o jovem italiano mantém os pés no chão e sabe muito bem que a concorrência não fica de braços cruzados.

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"O carro foi muito competitivo este ano e espero que no ano que vem continue assim, mas tenho certeza de que a equipe fará um trabalho enorme e, da minha parte, tentarei chegar ainda mais forte", ressaltou.



"Red Bull, McLaren e também a Ferrari se aproximaram muito. Já não somos tão dominantes como no início da temporada e o desempenho está muito mais equilibrado entre todos". "O carro foi muito competitivo este ano e espero que no ano que vem continue assim, mas tenho certeza de que a equipe fará um trabalho enorme e, da minha parte, tentarei chegar ainda mais forte", ressaltou."Red Bull, McLaren e também a Ferrari se aproximaram muito. Já não somos tão dominantes como no início da temporada e o desempenho está muito mais equilibrado entre todos".

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"Além disso, o desempenho pode mudar de um circuito para outro. Talvez exista um traçado no qual nós sejamos mais rápidos, e outro no qual a Ferrari, a Red Bull ou a McLaren sejam", acrescentou o primeiro italiano a conquistar o título mundial desde Alberto Ascari, em 1953.



"Encarei a temporada com muito mais confiança, com muito mais consciência de mim mesmo, porque já nada era novo", reconheceu Antonelli. "Além disso, o desempenho pode mudar de um circuito para outro. Talvez exista um traçado no qual nós sejamos mais rápidos, e outro no qual a Ferrari, a Red Bull ou a McLaren sejam", acrescentou o primeiro italiano a conquistar o título mundial desde Alberto Ascari, em 1953."Encarei a temporada com muito mais confiança, com muito mais consciência de mim mesmo, porque já nada era novo", reconheceu Antonelli.