Estudante carioca em ação durante as Paralimpíadas Escolares - Divulgação / Comitê Paralímpico Brasileiro

Estudante carioca em ação durante as Paralimpíadas EscolaresDivulgação / Comitê Paralímpico Brasileiro

Publicado 12/11/2026 19:40 | Atualizado 12/11/2026 19:42

O Rio de Janeiro inicia os preparativos para mais uma edição das Paralimpíadas Escolares , a maior competição do país voltada a jovens atletas com deficiência que estejam cursando o ensino básico ou médio. Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento será realizado em São Paulo, entre os dias 16 e 28 de novembro, reunindo estudantes de diferentes regiões do Brasil.

A delegação fluminense contará com 86 atletas de 12 municípios do estado, que representarão o Rio de Janeiro em dez modalidades esportivas. A Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (Suderj), vinculada ao Governo do Estado, atua no apoio e na organização da participação da delegação fluminense, contribuindo com a logística, o deslocamento dos participantes e o fornecimento de materiais esportivos e uniformes utilizados durante a competição.

Com a data da competição se aproximando, Vinicius Boaventura, o presidente da SUDERJ, avaliou que a participação dos estudantes tem uma importância gigantesca, visto que, na visão dele, a iniciativa incentiva o desenvolvimento esportivo e também consegue ampliar o acesso de jovens com deficiência ao esporte.

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"Nosso compromisso é contribuir para que esses jovens tenham as condições necessárias para participar de uma competição tão importante. O esporte é uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação social. Estar nas Paralimpíadas Escolares representa não apenas a oportunidade de competir, mas também de viver novas experiências, construir amizades e seguir desenvolvendo o potencial de cada atleta", afirmou o presidente do órgão público, do estado do Rio de Janeiro. "Nosso compromisso é contribuir para que esses jovens tenham as condições necessárias para participar de uma competição tão importante. O esporte é uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e transformação social. Estar nas Paralimpíadas Escolares representa não apenas a oportunidade de competir, mas também de viver novas experiências, construir amizades e seguir desenvolvendo o potencial de cada atleta", afirmou o presidente do órgão público, do estado do Rio de Janeiro.

Como funciona a competição?



As Paralimpíadas Escolares 2026 serão realizadas em dois períodos. Entre os dias 16 e 21 de novembro, os representantes fluminenses disputarão provas de atletismo, esgrima, goalball, taekwondo e tênis em cadeira de rodas. Enquanto na segunda etapa, de 23 a 28 de novembro, será a vez dos atletas das modalidades de bocha, badminton, judô, natação e tênis de mesa.

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A participação do Rio de Janeiro acontece após o desempenho registrado na edição de 2025, quando o estado conquistou 103 medalhas e terminou na quarta colocação geral da competição. Além da disputa por medalhas, as Paralimpíadas Escolares proporcionam uma experiência de integração e desenvolvimento para os jovens participantes, incentivando a prática esportiva e contribuindo para o fortalecimento do paradesporto escolar no estado.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria