Zico no Jogo das Estrelas de 2025 - Erica Martin / Arquivo O Dia

Zico no Jogo das Estrelas de 2025Erica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 12/11/2026 20:24

Flamengo, Zico não deve ter o Maracanã à disposição para sediar o tradicional Jogo das Estrelas em 2026. O evento beneficente costuma acontecer entre o Natal e o Ano Novo – dia 27 ou 28 de dezembro –, justamente no período previsto para a troca do gramado do estádio, de olho na próxima temporada do futebol brasileiro. Maior ídolo da história donão deve ter o Maracanã à disposição para sediar o tradicional Jogo das Estrelas em 2026. O evento beneficente costuma acontecer entre o Natal e o Ano Novo – dia 27 ou 28 de dezembro –, justamente no período previsto para a troca do gramado do estádio, de olho na próxima temporada do futebol brasileiro.

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O Consórcio Fla-Flu ofereceu outra data para a realização da partida, mas ainda não há nenhuma definição. A tendência, porém, é de que seja no Nilton Santos. O Consórcio Fla-Flu ofereceu outra data para a realização da partida, mas ainda não há nenhuma definição. A tendência, porém, é de que seja no Nilton Santos.

Calendário de shows também é agravante



O Maracanã receberá dois shows em dezembro. O primeiro será no dia 12, de Henrique e Juliano. O segundo está marcado para o dia 20, da Xuxa. Em janeiro, mais apresentações vão acontecer no estádio: a de System of a Down e Faith No More, no dia 15, e a de BK, no dia 16.

Uso do Maracanã já causou polêmica ao longo de 2026

Neste ano, o Maracanã foi pivô de atrito entre o Consórcio Fla-Flu e o Vasco. Primeiro, o Cruz-Maltino tentou utilizá-lo em dois jogos: o duelo de ida contra o Vitória, nas quartas de final da Copa do Brasil, e a partida de volta contra o Santa Fe, pela mesma fase da Sul-Americana. Ambos os pedidos foram recusados pela dupla.

Porém, o maior conflito envolveu a partida derradeira contra o Boca Juniors, pela semifinal da competição continental. O clube entrou com série de ações na Justiça, enquanto o Consórcio recusava a cessão devido ao desgaste do gramado. Por fim, o Vasco conseguiu liberação judicial e utilizou o estádio pela única vez, sem contar clássicos, em 2026.

O que é o Jogo das Estrelas?



Criado em 2004, o Jogo das Estrelas é uma partida beneficente organizada por Zico. O evento reúne ex-jogadores, atletas em atividade e artistas, e se tornou uma tradição de fim de ano. Parte da renda obtida com bilheteria e patrocínios é revertida para ajudar instituições de caridade e projetos sociais.

A relação de Zico com o Flamengo



Revelado na Gávea, Zico foi camisa 10 de época dourada do Mais Querido nos anos 1980. Como protagonista, o Galinho conquistou a Libertadores (1981), o Intercontinental (1981) e quatro Brasileiros (1980, 1982, 1983 e 1987), entre outros títulos e feitos individuais. Dessa forma, se tornou ídolo, sinônimo de rubro-negrismo e o maior exemplo do lema "craque o Flamengo faz em casa".