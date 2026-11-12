David Sousa em ação pelo Casa PiaFacebook / Casa Pia
De acordo com dados atualizados do "Sofascore", plataforma focada em estatísticas, David lidera o ranking de duelos aéreos ganhos da Liga Portuguesa, com 45. O defensor também aparece na quinta colocação em interceptações, com 21, e em disputas de bola vencidas, com 79. Os números reforçam a eficiência do brasileiro nos duelos e sua participação na recuperação da posse de bola.
O bom desempenho também se reflete nos números específicos do Casa Pia. Entre os jogadores do elenco, David lidera as estatísticas de interceptações por partida, com média de 1,91, e cortes por jogo, com 7,18. O brasileiro também aparece na segunda colocação em passes certos por partida, com média de 35,55, além de ocupar o terceiro lugar em desarmes, com 2,0 por jogo, e a quarta posição em bolas longas certas, com 3,09.
Os números reforçam a importância do defensor tanto na proteção da área quanto na construção das jogadas da equipe. A liderança em duelos aéreos na competição, somada ao protagonismo em diferentes indicadores internos do Casa Pia, evidencia a regularidade do brasileiro ao longo da temporada.
Aos 25 anos, David Sousa busca dar continuidade à boa fase no futebol português, mantendo a regularidade e contribuindo para o desempenho coletivo do Casa Pia. O destaque estatístico na competição evidencia a evolução do brasileiro e sua presença entre os nomes de destaque da posição nesta temporada.
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