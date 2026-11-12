David Sousa em ação pelo Casa Pia - Facebook / Casa Pia

David Sousa em ação pelo Casa PiaFacebook / Casa Pia

Publicado 12/11/2026 21:31

Ex-zagueiro do Botafogo , David Sousa vem construindo uma temporada de destaque com a camisa do Casa Pia, de Portugal. Em 11 partidas disputadas, o zagueiro brasileiro tem apresentado números expressivos no campeonato português. Além disso, aparece entre os principais jogadores da competição em diferentes fundamentos defensivos, disputando posições de destaque com atletas de alguns dos principais clubes do país.

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De acordo com dados atualizados do "Sofascore", plataforma focada em estatísticas, David lidera o ranking de duelos aéreos ganhos da Liga Portuguesa, com 45. O defensor também aparece na quinta colocação em interceptações, com 21, e em disputas de bola vencidas, com 79. Os números reforçam a eficiência do brasileiro nos duelos e sua participação na recuperação da posse de bola. De acordo com dados atualizados do "Sofascore", plataforma focada em estatísticas, David lidera o ranking de duelos aéreos ganhos da Liga Portuguesa, com 45. O defensor também aparece na quinta colocação em interceptações, com 21, e em disputas de bola vencidas, com 79. Os números reforçam a eficiência do brasileiro nos duelos e sua participação na recuperação da posse de bola.

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O bom desempenho também se reflete nos números específicos do Casa Pia. Entre os jogadores do elenco, David lidera as estatísticas de interceptações por partida, com média de 1,91, e cortes por jogo, com 7,18. O brasileiro também aparece na segunda colocação em passes certos por partida, com média de 35,55, além de ocupar o terceiro lugar em desarmes, com 2,0 por jogo, e a quarta posição em bolas longas certas, com 3,09. O bom desempenho também se reflete nos números específicos do Casa Pia. Entre os jogadores do elenco, David lidera as estatísticas de interceptações por partida, com média de 1,91, e cortes por jogo, com 7,18. O brasileiro também aparece na segunda colocação em passes certos por partida, com média de 35,55, além de ocupar o terceiro lugar em desarmes, com 2,0 por jogo, e a quarta posição em bolas longas certas, com 3,09.

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Os números reforçam a importância do defensor tanto na proteção da área quanto na construção das jogadas da equipe. A liderança em duelos aéreos na competição, somada ao protagonismo em diferentes indicadores internos do Casa Pia, evidencia a regularidade do brasileiro ao longo da temporada. Os números reforçam a importância do defensor tanto na proteção da área quanto na construção das jogadas da equipe. A liderança em duelos aéreos na competição, somada ao protagonismo em diferentes indicadores internos do Casa Pia, evidencia a regularidade do brasileiro ao longo da temporada.

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Aos 25 anos, David Sousa busca dar continuidade à boa fase no futebol português, mantendo a regularidade e contribuindo para o desempenho coletivo do Casa Pia. O destaque estatístico na competição evidencia a evolução do brasileiro e sua presença entre os nomes de destaque da posição nesta temporada. Aos 25 anos, David Sousa busca dar continuidade à boa fase no futebol português, mantendo a regularidade e contribuindo para o desempenho coletivo do Casa Pia. O destaque estatístico na competição evidencia a evolução do brasileiro e sua presença entre os nomes de destaque da posição nesta temporada.

Revelado pelo Botafogo, o zagueiro estreou pela equipe profissional em janeiro de 2020. Sem espaço, foi emprestado para o Cercle Brugge, da Bélgica, entre julho de 2021 e junho de 2023. Já em janeiro de 2024, foi negociado com o RWDM Brussels, também belga, que pertencia ao empresário John Textor. Depois, se transferiu sem custos para o Casa Pia, em agosto de 2025.

