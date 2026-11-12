Pio Esposito comemora doblete pela Itália contra a França - Franck Fife / AFP

Pio Esposito comemora doblete pela Itália contra a FrançaFranck Fife / AFP

Publicado 12/11/2026 19:21

A Itália fez bom jogo, apesar de falha do goleiro Donnaruma e pênalti perdido por Sebastian Esposito, e venceu a França por 3 a 1, nesta quinta-feira (12), pela penúltima rodada do Grupo A da Liga das Nações . Pio Esposito, duas vezes, e Frattesi marcaram os gols italianos, enquanto Olise fez para os franceses.

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A seleção comandada por Roberto Mancini é, agora, a líder do grupo, com os mesmos 10 pontos da equipe liderada por Zinedine Zidane, que perdeu pela primeira vez após três vitórias e um empate neste início de trabalho. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Bélgica, com nove pontos, e Turquia, completam a chave.



Na última rodada, os turcos serão os adversários dos franceses. Já os italianos encaram os belgas. Ambas as partidas estão marcadas para as 16h45 (de Brasília) de domingo (15). A seleção comandada por Roberto Mancini é, agora, a líder do grupo, com os mesmos 10 pontos da equipe liderada por Zinedine Zidane, que perdeu pela primeira vez após três vitórias e um empate neste início de trabalho. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Bélgica, com nove pontos, e Turquia, completam a chave.Na última rodada, os turcos serão os adversários dos franceses. Já os italianos encaram os belgas. Ambas as partidas estão marcadas para as 16h45 (de Brasília) de domingo (15).

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O primeiro tempo foi de superioridade da França, porém em ritmo cadenciado. O franceses trabalhavam a bola no campo de ataque, com paciência, e construíam jogadas em busca de espaço no congestionado campo de defesa italiano.



Sem Mbappé, fora da convocação por causa de um incômodo nos músculos posteriores da coxa, a equipe de Zidane tinha um esforçado Barcola pela ponta esquerda, porém longe de oferecer a mesma agressividade geralmente demonstrada pelo craque do Real de Madrid. O primeiro tempo foi de superioridade da França, porém em ritmo cadenciado. O franceses trabalhavam a bola no campo de ataque, com paciência, e construíam jogadas em busca de espaço no congestionado campo de defesa italiano.Sem Mbappé, fora da convocação por causa de um incômodo nos músculos posteriores da coxa, a equipe de Zidane tinha um esforçado Barcola pela ponta esquerda, porém longe de oferecer a mesma agressividade geralmente demonstrada pelo craque do Real de Madrid.

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O gol da França só foi possível por causa de uma falha grotesca de Donnarumma na saída de bola. Ele entregou nos pés de Olise, que avançou em direção área, passou por Bastoni e chutou firme para vencer o goleiro italiano.



Pelo lado da Itália, o jogador mais perigoso era Cambiaghi, e foi uma investida dele pelo lado esquerdo que originou o gol de empate, marco por Pio Esposito. Ainda no primeiro tempo, a França carimbou a trave com Barcola. O gol da França só foi possível por causa de uma falha grotesca de Donnarumma na saída de bola. Ele entregou nos pés de Olise, que avançou em direção área, passou por Bastoni e chutou firme para vencer o goleiro italiano.Pelo lado da Itália, o jogador mais perigoso era Cambiaghi, e foi uma investida dele pelo lado esquerdo que originou o gol de empate, marco por Pio Esposito. Ainda no primeiro tempo, a França carimbou a trave com Barcola.

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Na etapa final, Cambiaghi, infernizando a defesa francesa, sofreu pênalti cometido por Malo Gusto. Sebastian Esposito, irmão mais velho de Pio, assumiu a responsabilidade da cobrança e chutou para fora. Pouco depois, Frattesi recebeu cruzamento rasteiro de Di Marco e colocou os italianos em vantagem no placar.



A Itália continuou melhor no jogo e teve mais um pênalti marcado ao seu favor, quando Upamecano chegou atrasado na marcação e derrubou Vergara dentro da área. Desta vez, Pio, o irmão Esposito mais novo, cobrou e marcou seu segundo gol no jogo. Na etapa final, Cambiaghi, infernizando a defesa francesa, sofreu pênalti cometido por Malo Gusto. Sebastian Esposito, irmão mais velho de Pio, assumiu a responsabilidade da cobrança e chutou para fora. Pouco depois, Frattesi recebeu cruzamento rasteiro de Di Marco e colocou os italianos em vantagem no placar.A Itália continuou melhor no jogo e teve mais um pênalti marcado ao seu favor, quando Upamecano chegou atrasado na marcação e derrubou Vergara dentro da área. Desta vez, Pio, o irmão Esposito mais novo, cobrou e marcou seu segundo gol no jogo.