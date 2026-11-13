Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti, em entrevista coletivaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 07:46

Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti avisou que os testes vão ao menos diminuir a partir da próxima Data Fifa , marcada para março do ano que vem. A tendência é que o italiano comece a fechar o grupo de olho na Copa América de 2028. Antes, o comandante ainda terá os amistosos com Japão e Singapura para fazer observações na Seleção.

Leia mais: Veja a numeração do Brasil para os amistosos com Japão e Singapura



“É um momento de testes que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto”, disse o treinador, em entrevista coletiva.



“Temos cobertura em umas posições, menos em outras, mas temos tempo. A avaliação deste período depois da Copa do Mundo é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui. Podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, completou. “É um momento de testes que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto”, disse o treinador, em entrevista coletiva.“Temos cobertura em umas posições, menos em outras, mas temos tempo. A avaliação deste período depois da Copa do Mundo é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui. Podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, completou.

Ele também garantiu que não colocará nenhum atleta em risco: “A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos. Esta semana Bruno (Guimarães) não treinou por ter um incômodo. Agora, está bem e pode jogar. Até quando? Não sei. Vamos avaliar e temos sempre toda informação necessária para controlar a minutagem no treino e também nos jogos. Os clubes podem ficar tranquilos”.

Foco nos amistosos com Japão e Singapura

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

"Eu sei que o torcedor acorda muito cedo para ver a Seleção. Recebemos um carinho espetacular dos torcedores, sobretudo no Brasil. Talvez eu tivesse que forçar em outros países, mas não no Brasil. Vão acordar cedo porque querem estar perto, apoiar, e a Seleção vai jogar bem", afirmou o técnico.

Outras respostas de Ancelotti

. Rayan no meio-campo: “Ele (Rayan) nos dá uma muito boa impressão porque é um jogador que tem muito potencial, é forte, comprometido, focado no jogo. Amanhã vamos jogar com três meio-campistas. Eu tenho na cabeça os nomes, mas não quero dizer hoje. A verdade é que o Rayan pode jogar ali. É algo novo para ele, mas acho que pode ser uma oportunidade para ele e também para a Seleção, de ter um jogador com este tipo de característica, um pouco diferente de um meio-campista. Pessoalmente provei isto em 2014 com o Di María e ele se saiu muito bem, fez um trabalho fantástico”.



. Raphinha como centroavante: “Ele (Raphinha) está indo muito bem como centroavante no Barcelona e não quero mudar essa ideia que tem de jogar nessa posição. Está mostrando uma qualidade impressionante”.



. Críticas: “O que estamos fazendo é colocar toda a energia possível para evoluir bem neste período, que é um período de transição da Seleção, de virar novos jogadores, e isto é o trabalho que temos que fazer. O torcedor tem que estar tranquilo, porque vamos construir um grupo de jogadores muito forte no futuro”.

