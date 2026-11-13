Raphinha se pronunciou ontem - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha se pronunciou ontemRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 08:25

Um dos principais jogadores do Brasil, Raphinha se explicou depois de ser alvo de críticas por pedir controle de carga a Carlo Ancelotti durante a Data Fifa . O atacante do Barcelona lamentou a polêmica e garantiu que quer estar disponível para atuar o máximo possível pela Seleção.

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“Tive lesões e, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a Seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui e nem no clube. A intenção não foi falar se eu devo jogar ou não”, declarou o jogador, em entrevista coletiva.



“Quero estar disponível para jogar todos os jogos possíveis, a maioria de minutos possíveis. Isso não vai mudar. Se meu corpo me permitir, vou dar meu melhor sempre. A pergunta teve uma repercussão ruim daquilo que falei, mas no momento achei que tinha sido bem explicado, mas faz parte. Infelizmente, tudo faz parte”, complementou.



Ele também fez questão de destacar o que sente por vestir a Amarelinha: “Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão, sempre fiz todo o possível para estar presente, tudo aquilo que estava ao meu alcance. Para mim sempre foi uma honra, um privilégio. E sempre vai ser, independentemente do tempo que eu esteja aqui”. “Tive lesões e, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a Seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas infelizmente, quando fisicamente não estamos bem, não conseguimos jogar nem aqui e nem no clube. A intenção não foi falar se eu devo jogar ou não”, declarou o jogador, em entrevista coletiva.“Quero estar disponível para jogar todos os jogos possíveis, a maioria de minutos possíveis. Isso não vai mudar. Se meu corpo me permitir, vou dar meu melhor sempre. A pergunta teve uma repercussão ruim daquilo que falei, mas no momento achei que tinha sido bem explicado, mas faz parte. Infelizmente, tudo faz parte”, complementou.Ele também fez questão de destacar o que sente por vestir a Amarelinha: “Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão, sempre fiz todo o possível para estar presente, tudo aquilo que estava ao meu alcance. Para mim sempre foi uma honra, um privilégio. E sempre vai ser, independentemente do tempo que eu esteja aqui”.

Qual foi a declaração polêmica de Raphinha?

Raphinha solicitou que Carlo Ancelotti administrasse seus minutos, já que sofreu lesão na coxa direita no último período de amistosos, entre o fim de setembro e o início de outubro.



“Se o Ancelotti quer contar comigo, sabe que tem que gerenciar meus minutos. Ele, como treinador, sabe que precisa distribuir o tempo de jogo. Ele sabe que seria complicado também para o Brasil, e sabe como administrar os minutos. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe que estou me recuperando de uma lesão. Estou bem, mas não 100%”, afirmou o atacante, quando renovou com o Barcelona.

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Agenda do Brasil

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o primeiro compromisso do Brasil será contra o Japão, neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília). Depois, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h. Os dois amistosos vão acontecer no Estádio Nacional de Singapura.

Outras respostas de Raphinha

. Como lida com as críticas: “Eu acho que nós, como seres humanos, por mais que tentemos não nos afetar com algumas coisas, é normal, natural. Acredito que qualquer um no meu lugar, no lugar de um jogador da Seleção, recebendo uma crítica, sabendo que está dando o melhor, receber, de repente, tantos ataques assim, se sentiria abalado. Mas eu entendo, eu super entendo, eu acredito que temos que estar preparados para todas as críticas possíveis porque vestir essa camisa é algo muito grande”.



. Conversa com Ancelotti: “Foi uma conversa normal, até mesmo depois do que aconteceu na última Data Fifa, dentro do vestiário, uma conversa super informal de questões de se cuidar, de poder estar apto 100% independentemente da quantidade de minutos em campo. E sabendo da condição física que eu estava, não só naquele momento, mas que eu chegaria neste momento também na Seleção. Ainda assim, estou voltando de lesão, tive alguns jogos pelo Barcelona, mas um só de 90 minutos, que foi o último. Mas não teve nada especial, foi uma conversa super informal que teve comigo, assim como teve com outros jogadores também que precisam dosar um pouco para chegar no seu melhor nível físico”.



. Lesão na Copa do Mundo: “Foi muito frustrante porque naquele momento eu me via uma peça muito importante dentro da Seleção e, obviamente, não estava no meu 100% fisicamente. Estava voltando de uma lesão e, naquele momento, abriu a cicatriz do problema que eu havia tido contra a França. Quando sofremos com algumas lesões recorrentes, precisamos de um pouco mais de tempo para nos recuperar. E naquele momento eu via que não tinha tempo para recuperação, que tinha que dar o melhor independentemente de qualquer coisa, mas infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu. Fiquei muito frustrado por não poder ajudar a Seleção nos últimos jogos”.