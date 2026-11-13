Rayan em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 08:57

Rayan no meio-campo deve ser a grande novidade do Brasil para o amistoso com o Japão , neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Ao que tudo indica, ele mudará de posição para atuar ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães.

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Ao menos esta foi a trinca usada por Carlo Ancelotti no setor durante o treino desta sexta-feira (13). O técnico, inclusive, mostrou confiança no atacante para fazer a função. “Ele nos dá uma impressão muito boa porque tem muito potencial, é forte, comprometido, focado. Vamos jogar com três meio-campistas. A verdade é que o Rayan pode jogar ali”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

Ao menos esta foi a trinca usada por Carlo Ancelotti no setor durante o treino desta sexta-feira (13). O técnico, inclusive, mostrou confiança no atacante para fazer a função. “Ele nos dá uma impressão muito boa porque tem muito potencial, é forte, comprometido, focado. Vamos jogar com três meio-campistas. A verdade é que o Rayan pode jogar ali”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

Quem também pode aparecer entre os titulares é Carlos Augusto, na vaga de Douglas Santos. Os dois disputam um espaço na lateral esquerda. Sendo assim, uma provável escalação tem: Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Vini Jr e Raphinha.

Depois do Japão, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.



Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.

A numeração dos jogadores para os amistosos

. Goleiros

- Bento (1)

- Lucas Perri (12)

- Pedro Morisco (23)



. Defensores

- Arthur Dias (15)

- Carlos Augusto (16)

- Douglas Santos (6)

- Gabriel Magalhães (3)

- Jair Cunha (4)

- Jonathan Jesus (24)

- Vanderson (13)

- Vitor Reis (14)

- Wesley (2)



. Meio-campistas

- André Luiz (17)

- Andrey Santos (21)

- Bruno Guimarães (8)

- Gabriel Bontempo (25)

- João Gomes (18)

- Marlon Gomes (20)



. Atacantes

- Alisson Santana (19)

- Allan (22)

- Endrick (9)

- Estêvão (11)

- Raphinha (10)

- Rayan (26)

- Vini Jr (7)