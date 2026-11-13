Rayan em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Rayan no meio-campo deve ser a grande novidade do Brasil para o amistoso com o Japão, neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Ao que tudo indica, ele mudará de posição para atuar ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães.
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Ao menos esta foi a trinca usada por Carlo Ancelotti no setor durante o treino desta sexta-feira (13). O técnico, inclusive, mostrou confiança no atacante para fazer a função. “Ele nos dá uma impressão muito boa porque tem muito potencial, é forte, comprometido, focado. Vamos jogar com três meio-campistas. A verdade é que o Rayan pode jogar ali”, disse o comandante, em entrevista coletiva.
Quem também pode aparecer entre os titulares é Carlos Augusto, na vaga de Douglas Santos. Os dois disputam um espaço na lateral esquerda. Sendo assim, uma provável escalação tem: Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Vini Jr e Raphinha.
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Depois do Japão, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
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A numeração dos jogadores para os amistosos

. Goleiros
- Bento (1)
- Lucas Perri (12)
- Pedro Morisco (23)

. Defensores
- Arthur Dias (15)
- Carlos Augusto (16)
- Douglas Santos (6)
- Gabriel Magalhães (3)
- Jair Cunha (4)
- Jonathan Jesus (24)
- Vanderson (13)
- Vitor Reis (14)
- Wesley (2)
. Meio-campistas
- André Luiz (17)
- Andrey Santos (21)
- Bruno Guimarães (8)
- Gabriel Bontempo (25)
- João Gomes (18)
- Marlon Gomes (20)

. Atacantes
- Alisson Santana (19)
- Allan (22)
- Endrick (9)
- Estêvão (11)
- Raphinha (10)
- Rayan (26)
- Vini Jr (7)