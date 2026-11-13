Rayan no meio-campo deve ser a grande novidade do Brasil para o amistoso com o Japão, neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Ao que tudo indica, ele mudará de posição para atuar ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães.
Ao menos esta foi a trinca usada por Carlo Ancelotti no setor durante o treino desta sexta-feira (13). O técnico, inclusive, mostrou confiança no atacante para fazer a função. “Ele nos dá uma impressão muito boa porque tem muito potencial, é forte, comprometido, focado. Vamos jogar com três meio-campistas. A verdade é que o Rayan pode jogar ali”, disse o comandante, em entrevista coletiva.
Quem também pode aparecer entre os titulares é Carlos Augusto, na vaga de Douglas Santos. Os dois disputam um espaço na lateral esquerda. Sendo assim, uma provável escalação tem: Pedro Morisco; Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Vini Jr e Raphinha.
Depois do Japão, a Seleção terá pela frente Singapura, terça-feira (17), às 7h, no mesmo local. Esta será a última apresentação da Amarelinha em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.
Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo
Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.
Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.
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