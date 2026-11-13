Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester UnitedReprodução / Instagram
O ex-meio-campista deixou o clube diante da péssima fase do United, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Com apenas oito pontos, o conjunto vermelho ocupa a 18ª colocação ao lado do Sunderland. Na lanterna aparece o Crystal Palace, com sete.
Em dez confrontos pela competição nacional, o United obteve apenas uma vitória, empatou cinco vezes e amargou quatro derrotas. O sucessor já entra pressionado para conseguir engatar uma sequência de resultados positivos a fim de fazer o time principal decolar no Campeonato Inglês.
O empate diante do Aston Villa, pelo placar de 4 a 4, no Old Trafford, na última rodada, foi decisivo para que a cúpula do United optasse pela troca. Sem conseguir dar padrão de jogo à equipe, Carrick obteve apenas três vitórias nos 15 confrontos que o time realizou nesta temporada levando em conta todas as competições.
A federação dos Estados Unidos também tratou de anunciar a saída de Pochettino. "Hoje, a US Soccer vem anunciar que Mauricio Pochettino deixará seu cargo de treinador da seleção masculina para se tornar o técnico do Manchester United", escreveu a entidade norte-americana.
Pochettino se despede dos Estados Unidos na Data Fifa de novembro. O argentino comanda a equipe nos jogos de sábado e terça-feira contra o Haiti, pela Nations League da Concacaf.
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Os norte-americanos sabem que fechar com o comandante não será uma missão fácil. O espanhol deseja aproveitar um período sabático para cuidar da saúde mental. No ano passado, passou por problemas pessoais por causa do divórcio com Cristina Serra, após mais de 30 anos juntos. A separação foi motivada pelo desgaste gerado por sua dedicação excessiva ao futebol.
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