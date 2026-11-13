Bruno Guimarães em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 16:40

Um dos principais jogadores da seleção brasileira na última Copa do Mundo, Bruno Guimarães, de 28 anos, admitiu que a equipe chegou na disputa nos Estados Unidos sem ter criado uma identidade. O volante do Arsenal citou as trocas de técnicos que a equipe pentacampeã teve no último ciclo antes do torneio.

''Na última Copa, a gente mudou de treinador quatro vezes e era praticamente uma mudança de treinador por ano. A gente não conseguiu criar um grupo, uma casca e uma identidade. Eu diria que para essa Copa, o que a gente vem conversando entre a gente, jogadores que permaneceram, é que a gente precisa criar um grupo forte, ter ideias e convicção de que as coisas vão dar certo. Essa é a nossa ideia'', afirmou em entrevista à "ESPN".

Bruno Guimarães celebrou também o fato de Carlo Ancelotti ter contrato com a CBF até junho de 2030. O italiano terá tempo para trabalhar visando a próxima disputa.

''Nesse momento, a gente acredita no trabalho do Mister. Nessas últimas duas convocações ele mexeu bastante na equipe, nos convocados. Ele quer testar nomes, achar jogadores e eu acho isso muito importante para amistosos. E para isso, obviamente que a gente está num momento na Seleção que o resultado importa muito, mas se a gente puder testar, jogar bem e ganhar, seria o combo perfeito'', completou.

Bruno Guimarães foi destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo, sendo o principal "garçom" com cinco assistências. Apesar disso, ficou marcado negativamente por perder uma penalidade na derrota por 2 a 1 para a Noruega, que selou a eliminação da equipe nas oitavas de final.

Em julho de 2026, o Arsenal pagou um total de 70 milhões de libras fixos (cerca de R$ 478,5 milhões), com mais 10 milhões de libras (cerca de R$ 68,5 milhões) em metas e bônus por objetivos, totalizando até 80 milhões de libras (aproximadamente R$ 547 milhões) para tirar Bruno Guimarães contra o Newcastle.

O brasileiro anotou seu primeiro gol com a camisa do clube londrino na vitória sobre o Leeds United por 2 a 1, em partida pelo Campeonato Inglês, no último dia 10. Ele celebrou o momento especial que viveu no Emirates Stadium.



"Primeiro gol no Emirates é muito especial. Poder dividir a minha alegria junto aos torcedores foi uma sensação única. Tenho certeza que a caminhada será de muitos momentos de alegria. Agradecer aos fãs por todo o carinho e suporte que têm me dado desde a minha chegada", afirmou.



Bruno Guimarães ainda não assumiu a posição de titular do Arsenal. Em algumas partidas, o brasileiro é colocado no banco de reservas por Arteta, em outras ele é escalado como titular.

"Quanto à briga por posição, em um clube do nível do Arsenal, todos do elenco precisam estar envolvidos e como parte importante do elenco. Essa competição interna que nos fará atingir nossos objetivos. É apenas o começo da temporada e precisamos nos manter focados", disse o meia.