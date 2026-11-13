Cristiano Ronaldo se despediu da seleção de Portugal antes do esperadoAFP
Portugal vai homenagear Cristiano Ronaldo em jogo no sábado
Após decidir não jogar mais pela seleção, craque português será lembrado em dois momentos diferentes em jogo contra a Dinamarca
Rayan sente dores e deve perder titularidade na Seleção contra o Japão
Ex-atacante do Vasco vinha sendo cotado para atuar entre os onze iniciais, mas sofreu pancada no tornozelo durante o treino desta sexta (13)
Astro vê Portugal capaz de lidar com pressão de jogar sem CR7
Bernardo Silva, meia do Real Madrid, projetou a ausência do ídolo e a nova fase a ser vivida pelos comandados de Jorge Jesus
Carlos Alberto sela paz com Arrascaeta e relembra 'caneta' polêmica
Ex-meia rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo, mas alfinetou ao comentar drible em Jogo das Estrelas de Zico: 'Só vale quando completa'
Messi voltará à Argentina para duelo entre Inter Miami e River Plate
Camisa 10 retornará ao Monumental, palco em que se despediu da seleção em outubro deste ano, para amistoso contra os donos da casa
Algoz do Fluminense elogia Fábio: 'Tem atalhos que ainda não aprendi'
Goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel reconheceu o 'alto nível' do goleiro tricolor; equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores
Goleiro é suspenso por 12 jogos após morte de Jesús de Miguel
Incidente ocorreu em choque forte entre o guarda-redes e o atacante, durante partida na segunda divisão do Campeonato Espanhol