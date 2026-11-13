Neymar Pai é o CEO do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar Pai é o CEO do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 13/11/2026 18:19 | Atualizado 13/11/2026 18:50

Neymar Pai assumiu recentemente como CEO do Santos e a situação gerou um comentário irônico por parte de Vinícius Bueno, apresentador do Sportv. Ao citar a forma como o empresário abordou a possível renovação do camisa 10 com o Peixe , o jornalista fez uma referência ao episódio da série mexicana "Chaves".

"O Neymar Pai sendo CEO do Santos e negociando a renovação do contrato do filho ao mesmo tempo, eu só consigo lembrar do meme do Chaves comprando churros dele mesmo", ironizou.

Ao ser questionado sobre a renovação do seu filho, Neymar Pai afirmou que ele precisa deixar o camisa 10 feliz para que ele assine um novo contrato no Santos.

"A gente sabe que em todas as janelas de transferências a gente tem propostas pra sair. E sempre o Neymar escolhe ficar no Santos. Primeiro, eu preciso deixar o Neymar feliz. E, ele ficando feliz, eu consigo mantê-lo aqui (no Santos). Esse movimento que nós fizemos para estruturar o elenco nos deu chance de sonhar", disse em entrevista à "ESPN".

Neymar tem um gatilho de renovação automática com o Santos, caso o presidente Marcelo Teixeira seja reeleito para mais um mandato. A eleição no Peixe irá acontecer no próximo dia 13.

Até o fim da temporada, o Santos tem quatro partidas pelo Brasileiro: Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo. Em nono lugar, o Peixe ainda alimenta alguma esperança de uma classificação para a Libertadores. Neymar deve ter condições de entrar em campo em todos os jogos.



Desde que voltou ao Santos no ano passado, Neymar entrou em campo em 53 partidas, anotou 21 gols e deu 12 assistências. Na atual temporada, foram 27 jogos, 10 gols e oito assistências. Ele tem contrato até dezembro.



Neymar tem feito algumas mudanças no Santos desde que chegou. O camisa 10 influenciou inclusive a contratação de alguns jogadores como Philippe Coutinho, Arthur e Everton Cebolinha, que foram contratados recentemente pelo Peixe para o segundo semestre. O seu pai se tornou CEO do futebol santista.



Com contrato com o camisa 10 até o fim do ano, Neymar ainda não tem sua permanência garantida no Santos na próxima temporada. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027. Recentemente, o craque abordou seus planejamentos para a aposentadoria.



"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".



Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como

Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.



Em 2024, o camisa 10 se transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.



Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.