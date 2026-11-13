João Gomes em seu instituto, em Ramos, na Zona Norte do RioDivulgação / Instituto João Gomes
As atividades incluem práticas físicas e acompanhamento personalizado em escolas. A proposta também aborda questões como insegurança, vergonha de falar em público e outros obstáculos que podem comprometer a expressão e o desenvolvimento pessoal.
A relação de João com a causa é antiga. O jogador convive com a gagueira desde a infância e decidiu utilizar a visibilidade conquistada no futebol para ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Durante sua passagem pelo Wolverhampton (ING), inclusive, colaborou na elaboração do Wolf Words, projeto que seguia uma proposta parecida.
“Me sinto muito honrado com essa indicação a um prêmio tão importante. Esse reconhecimento reforça meu compromisso com um caminho no qual acredito muito. Por meio do Instituto João Gomes, quero utilizar minha história e minha experiência com a gagueira para ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades de comunicação e disfluências da fala, assim como eu. Se puder contribuir para que essas crianças tenham mais confiança para se expressar, já estarei realizando algo muito especial”, comentou.
A identificação com o trabalho aparece em uma carta escrita por André, de 13 anos, morador do Rio de Janeiro. No texto, o jovem destacou a importância de ter uma pessoa conhecida como referência.
“Eu gosto muito do Instituto João Gomes, porque é um grupo de pessoas que luta para tornar a vida de quem gagueja melhor. Além disso, ter uma pessoa famosa que também gagueja ajuda a dar mais visibilidade a isso”, escreveu. Na sequência, contou que acompanhava os vídeos do projeto por meio de sua fonoaudióloga.
Promovido pela FIFPRO, entidade internacional que representa sindicatos de jogadores profissionais de futebol, o Merit Awards contempla três categorias. A Player Activism reconhece o posicionamento e a atuação dos atletas em defesa de causas sociais e dos direitos humanos. Já a Player Impact premia iniciativas concretas que promovem mudanças positivas na sociedade. Por fim, a Player Voice valoriza o uso da voz e da visibilidade para conscientizar, inspirar e dar destaque a questões relevantes.
Os vencedores da edição de 2026 serão anunciados em 19 de novembro, durante a Assembleia Geral da entidade, na Cidade do Panamá. Cada um dos três escolhidos receberá uma contribuição de US$ 10 mil da FIFPRO para apoiar a continuidade de sua iniciativa.
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