João Gomes em seu instituto, em Ramos, na Zona Norte do Rio - Divulgação / Instituto João Gomes

João Gomes em seu instituto, em Ramos, na Zona Norte do RioDivulgação / Instituto João Gomes

Publicado 13/11/2026 16:34

O volante João Gomes , ex-Flamengo e atualmente no Aston Villa, está entre os 11 indicados ao FIFPRO Merit Awards 2026, premiação internacional que reconhece jogadores por iniciativas de impacto positivo na sociedade. O brasileiro foi nomeado pelo trabalho desenvolvido no Instituto João Gomes, localizado em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, bairro onde nasceu e foi criado. O projeto atende crianças com dificuldades de fala, linguagem e audição, tendo como inspiração sua própria experiência com a gagueira.

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As atividades incluem práticas físicas e acompanhamento personalizado em escolas. A proposta também aborda questões como insegurança, vergonha de falar em público e outros obstáculos que podem comprometer a expressão e o desenvolvimento pessoal.



A relação de João com a causa é antiga. O jogador convive com a gagueira desde a infância e decidiu utilizar a visibilidade conquistada no futebol para ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Durante sua passagem pelo Wolverhampton (ING), inclusive, colaborou na elaboração do Wolf Words, projeto que seguia uma proposta parecida.



“Me sinto muito honrado com essa indicação a um prêmio tão importante. Esse reconhecimento reforça meu compromisso com um caminho no qual acredito muito. Por meio do Instituto João Gomes, quero utilizar minha história e minha experiência com a gagueira para ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades de comunicação e disfluências da fala, assim como eu. Se puder contribuir para que essas crianças tenham mais confiança para se expressar, já estarei realizando algo muito especial”, comentou.



A identificação com o trabalho aparece em uma carta escrita por André, de 13 anos, morador do Rio de Janeiro. No texto, o jovem destacou a importância de ter uma pessoa conhecida como referência. As atividades incluem práticas físicas e acompanhamento personalizado em escolas. A proposta também aborda questões como insegurança, vergonha de falar em público e outros obstáculos que podem comprometer a expressão e o desenvolvimento pessoal.A relação de João com a causa é antiga. O jogador convive com a gagueira desde a infância e decidiu utilizar a visibilidade conquistada no futebol para ajudar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Durante sua passagem pelo Wolverhampton (ING), inclusive, colaborou na elaboração do Wolf Words, projeto que seguia uma proposta parecida.“Me sinto muito honrado com essa indicação a um prêmio tão importante. Esse reconhecimento reforça meu compromisso com um caminho no qual acredito muito. Por meio do Instituto João Gomes, quero utilizar minha história e minha experiência com a gagueira para ajudar outras pessoas que enfrentam dificuldades de comunicação e disfluências da fala, assim como eu. Se puder contribuir para que essas crianças tenham mais confiança para se expressar, já estarei realizando algo muito especial”, comentou.A identificação com o trabalho aparece em uma carta escrita por André, de 13 anos, morador do Rio de Janeiro. No texto, o jovem destacou a importância de ter uma pessoa conhecida como referência.