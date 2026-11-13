Cuellar rescindiu com o Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Cuellar rescindiu com o GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Publicado 13/11/2026 18:34

A Fifa notificou o Grêmio nesta sexta-feira (13), e o clube precisará pagar dívida de aproximadamente R$ 9,3 milhões relacionada a vencimentos atrasados e à rescisão contratual do volante Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo. O Imortal tem 30 dias para quitar o valor. Caso contrário, pode ter pontos retirados no Campeonato Brasileiro.

Está é a quinta notificação que a Fifa envia ao Tricolor Gaúcho neste ano a respeito de dívidas com jogadores e clubes. De acordo com 'ge', o valor total que o clube deve ao ex-volante colombiano, que atualmente joga pelo América de Cali, ultrapassa os R$ 10 milhões, somando direito de imagem, direitos econômicos, salários e o próprio acordo de rescisão selado quando ele deixou a equipe.

Inicialmente, as sanções que a Fifa impôs sobre o Grêmio eram apenas transfer bans, que impediam o clube de registrar qualquer novo jogador até que o valor a ser pago fosse quitado. Contudo, como há histórico negativo recente e outras dívidas em aberto na justiça, a punição pode evoluir para a perda de pontos.

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O caso se encaixa no artigo 21 do código disciplinar da Fifa, que aborda o descumprimento de decisões emitidas pelos tribunais da entidade ou pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), semelhante à situação que o São Paulo passou em outubro deste ano, com Galoppo.

"No caso de clubes, após o término do referido prazo final e na hipótese de inadimplência persistente ou de não cumprimento integral da decisão dentro do prazo estipulado, será aplicada uma proibição de registrar novos jogadores até que o valor total devido seja pago ou a decisão de natureza não financeira seja cumprida. Poderão também ser determinadas a perda de pontos ou o rebaixamento para uma divisão inferior — cumulativamente à proibição de registrar novos jogadores — nos casos de descumprimento persistente", diz o trecho do artigo.

Passagem apagada pelo Imortal

O colombiano havia chegado ao Grêmio no começo de 2025, após a equipe vencer concorrência de outros clubes brasileiros, como o Fluminense, para contratá-lo. Cuéllar assinou de graça, por duas temporadas, depois de rescindir com o clube saudita Al-Shabab. Contudo, ele entrou em campo apenas 29 oportunidades, e nunca conseguiu se consolidar na equipe titular, principalmente por conta de lesões recorrentes no período.

Situação atual do Grêmio

No momento atual, o Tricolor Gaúcho vive situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, a apenas quatro rodadas do fim. Com 37 pontos em 34 jogos, o Grêmio se encontra na 18° posição. O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem apenas um ponto a mais, e é o Internacional, seu grande rival.

A próxima partida da equipe comandada por Renato Portaluppi na competição será na quarta-feira (18), contra o Bahia. O jogo será na Arena do Grêmio, às 21h30 (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo