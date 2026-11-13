Gramado do MaracanãDivulgação/Maracanã
Gramado do Maracanã para 2027 terá recuperação mais rápida
Estádio administrado pela dupla Fla-Flu passará por nova mudança do campo e vai utilizar a Celebration Hybrid a partir da próxima temporada
Gramado do Maracanã para 2027 terá recuperação mais rápida
Estádio administrado pela dupla Fla-Flu passará por nova mudança do campo e vai utilizar a Celebration Hybrid a partir da próxima temporada
Alemanha vence a Sérvia pela Liga das Nações; Holanda faz 7 na Grécia
Seleção germânica reencontrou caminho das vitórias sob comando de Klopp, com 3 a 1 em casa; Laranja Mecânica passeou em Amsterdã
Dirigente do Nacional cita dívida do Fluminense mas elogia: ‘sensato’
Zagueiro, de 28 anos, chegou ao clube carioca neste ano por R$ 26,3 milhões; dirigente fez críticas a outras equipes brasileiras
Ex-Flamengo pode causar perda de pontos ao Grêmio; entenda
Volante é pivô de dívida que, caso não seja paga em até 60 dias, pode tirar posições e praticamente selar rebaixamento do clube gaúcho
Apresentador ironiza Neymar Pai como CEO: 'Lembra episódio do Chaves'
Empresário do camisa 10 assumiu função no Santos e falou sobre possibilidade de o filho renovar o seu contrato depois de dezembro
Operário recusa proposta do Flamengo por jovem atacante
Rubro-Negro tenta acertar com o jogador, que é uma das grandes joias da segunda divisão nacional e vive ascensão no clube paranaense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.