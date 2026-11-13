Gramado do Maracanã - Divulgação/Maracanã

Gramado do MaracanãDivulgação/Maracanã

Publicado 13/11/2026 19:30

Após sofrer com muitas críticas, o Maracanã passará por uma mudança no gramado para a próxima temporada. O Consórcio Fla-Flu decidiu mudar o tipo da grama com o objetivo de ter mais resistência e aguentar a maratona de jogos em 2027. O novo piso, inclusive, terá uma recuperação 30% mais rápida do que o atual, o que pode fazer a diferença e evitar maiores desgastes.

Fluminense. O gramado atual é o "Bermuda Celebration". A partir de 2027, a grama será a "Celebration Hybrid". Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (13), o Maracanã destacou a velocidade da recuperação do gramado. Em comparação com o atual, a recuperação é 30% mais rápida. Ou seja, a resistência é maior, mesmo com intervalo curtos entre as partidas de Flamengo

Em 2026, o gramado do Maracanã sofreu com o desgaste causado pela maratona de jogos de Flamengo e Fluminense. A mudança no tipo da grama visa diminuir o impacto. O piso escolhido para ser utilizado a partir de 2027 passou por uma melhoria genética e deve responder positivamente em relação às sombras causadas pela cobertura do estádio.

Desde o ano passado, o gramado do Maracanã apresentou piora em quatro dos cinco fatores essenciais. O principal motivo foi o aumento de jogos na chuva, que cresceu em 26%, de acordo com o Consórcio Fla-Flu. A junção do inverno mais quente deste ano com as fortes chuvas deixou a superfície do gramado menos densa e mais úmida. Sem intervalo suficiente para reduzir os danos, a qualidade caiu.

A troca do gramado será realizada imediatamente após o término do Brasileirão. Até lá, o estádio ainda vai receber mais quatro partidas. O último jogo da temporada será entre Flamengo e Chapecoense, no dia 2 de dezembro. Antes, o Rubro-Negro ainda joga no próximo dia 18 contra o Athletico-PR, enquanto o Fluminense enfrentará o Mirassol e o Cruzeiro nos dias 22 e 27, respectivamente.

A mudança também vai impactar na realização do tradicional Jogo das Estrelas, do Zico . O evento beneficente costuma acontecer entre o Natal e o Ano Novo, justamente no período de troca do gramado. O Consórcio Fla-Flu ofereceu outra data, mas ainda não há nenhuma definição. Com isso, há chance da partida ser realizada no Nilton Santos, estádio do Botafogo.

O Maracanã receberá dois shows em dezembro. O primeiro será no dia 12, de Henrique e Juliano. O segundo está marcado para o dia 20, da Xuxa. Em janeiro, mais apresentações vão acontecer no estádio: a de System of a Down e Faith No More, no dia 15, e a de BK, no dia 16.