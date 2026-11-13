Jesús Owono saindo de campo após colisão com Jesús De Miguel - Reprodução/Skysports

Jesús Owono saindo de campo após colisão com Jesús De MiguelReprodução/Skysports

Publicado 13/11/2026 19:32

O goleiro Jesús Owono, do Andorra, foi suspenso por 12 jogos por conta da entrada que acabou causando a morte do atacante Jesús de Miguel , do Tenerife, informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta sexta-feira (13).

A suspensão ocorreu por conta do lance trágico entre Owono e Jesús de Miguel. O goleiro saiu para afastar uma bola no meio-campo durante jogo da segunda divisão, no dia 2 de novembro, e se chocou com o atacante, que sofreu uma parada cardiorrespiratória e ficou desfalecido no gramado.

No momento em que a equipe médica reconheceu a gravidade da situação, Jesús foi imediatamente levado para a ambulância, onde chegou a ser reanimado antes de chegar ao hospital Nuestra Señora de Candelaria. Contudo, seu quadro seguiu instável e, no dia seguinte, agravou-se ao ponto de o jogador vir a falecer.

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Diante dessa situação trágica, o Comitê de Competição, órgão disciplinar da RFEF, declarou a decisão final sobre o caso e a pena que o goleiro Owono irá receber.

"O relatório do árbitro é o único documento no processo disciplinar, e o Comitê deve determinar a sanção com base exclusivamente nessas informações. O relatório descreve uma ação violenta, com a perna levantada e uso de força excessiva, enquanto a bola estava em jogo. Diante dessas circunstâncias, o Comitê determinou que os eventos se enquadram no Artigo 102 do Código Disciplinar. Além disso, as consequências subsequentes da ação, que também estão documentadas no relatório do árbitro e são de conhecimento público, foram levadas em consideração para aumentar a sanção ao nível máximo permitido pelo regulamento", afirmou o comitê.

Este artigo específico, pelo qual o atleta foi indiciado, prevê uma punição de quatro a 12 jogos por: "Agir de forma violenta com um adversário, durante o jogo, causando consequências danosas ou lesivas consideradas graves, por sua própria natureza ou pela inatividade que possam provocar, e desde que não constitua infração mais grave, será punido com suspensão de quatro a doze partidas". Neste caso, foi escolhida a pena máxima por conta da gravidade da situação.