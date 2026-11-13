Florian Wirtz marcou um dos gols da AlemanhaPedja Milosavljevic / AFP
O jogo na capital sérvia foi disputado no Estádio Marakana, com portões fechados, por conta de punição imposta pela Uefa devido ao comportamento racista e discriminatório da torcida local em jogos anteriores, diante de Grécia e Holanda. Cerca de 5 mil crianças (até 14 anos), acompanhadas por responsáveis, foram autorizadas a entrarem no estádio.
Debaixo de forte chuva, a Alemanha conseguiu abrir o placar no primeiro ataque, aos dois minutos. Após escanteio cobrado pela esquerda, a bola resvalou no zagueiro Babic e entrou contra a própria meta da Sérvia.
Esta vantagem precoce deixou a Alemanha com total controle do jogo. O time do técnico Jurgen Klopp chegou a ter 84% de posse de bola e não demorou para ampliar o placar. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Wirtz fez o segundo gol.
Atrás no marcador, a Sérvia se abateu demais e praticamente assistiu à Alemanha trocar passes. O goleiro alemão Ter Stegen só tocou na bola em passes recuados pela zaga. A primeira defesa do goleiro alemão só ocorreu aos 34 minutos, quando Milenkovic foi lançado dentro da área.
Diante de excessiva tranquilidade da Alemanha, a Sérvia conseguiu descontar aos 11 minutos, com Babic. Cvetkovic, logo depois, quase fez o segundo gol dos anfitriões. O lance fez a Alemanha acordar e Scherhant acertou a trave esquerda de Milinkovic-Savic
A Alemanha voltou a ficar com grande parte da posse de bole e o ritmo de jogo tornou a diminuir, ainda mais quando Dragojevic foi expulso e deixou a Sérvia com dez jogadores. No final, Ivkovic também recebeu cartão vermelho.
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