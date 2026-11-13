Florian Wirtz marcou um dos gols da Alemanha - Pedja Milosavljevic / AFP

Florian Wirtz marcou um dos gols da AlemanhaPedja Milosavljevic / AFP

Publicado 13/11/2026 19:09

A Alemanha aumentou, nesta sexta-feira (13), suas chances de classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa , ao derrotar a Sérvia por 3 a 1, em Belgrado, no duelo válido pela quinta rodada do Grupo 2. Com o resultado, a seleção do técnico Jürgen Klopp chegou aos oito pontos, mesma pontuação da Grécia, que perdeu por 7 a 0 para a Holanda. Com 11 pontos, a Laranja Mecânica lidera a chave e tem vaga assegurada na próxima fase da competição. As seleções voltam a jogar na segunda-feira (16). Os alemães recebem os holandeses, enquanto os sérvios visitam a Grécia.

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O jogo na capital sérvia foi disputado no Estádio Marakana, com portões fechados, por conta de punição imposta pela Uefa devido ao comportamento racista e discriminatório da torcida local em jogos anteriores, diante de Grécia e Holanda. Cerca de 5 mil crianças (até 14 anos), acompanhadas por responsáveis, foram autorizadas a entrarem no estádio.



Debaixo de forte chuva, a Alemanha conseguiu abrir o placar no primeiro ataque, aos dois minutos. Após escanteio cobrado pela esquerda, a bola resvalou no zagueiro Babic e entrou contra a própria meta da Sérvia.



Esta vantagem precoce deixou a Alemanha com total controle do jogo. O time do técnico Jurgen Klopp chegou a ter 84% de posse de bola e não demorou para ampliar o placar. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Wirtz fez o segundo gol.



Atrás no marcador, a Sérvia se abateu demais e praticamente assistiu à Alemanha trocar passes. O goleiro alemão Ter Stegen só tocou na bola em passes recuados pela zaga. A primeira defesa do goleiro alemão só ocorreu aos 34 minutos, quando Milenkovic foi lançado dentro da área. O jogo na capital sérvia foi disputado no Estádio Marakana, com portões fechados, por conta de punição imposta pela Uefa devido ao comportamento racista e discriminatório da torcida local em jogos anteriores, diante de Grécia e Holanda. Cerca de 5 mil crianças (até 14 anos), acompanhadas por responsáveis, foram autorizadas a entrarem no estádio.Debaixo de forte chuva, a Alemanha conseguiu abrir o placar no primeiro ataque, aos dois minutos. Após escanteio cobrado pela esquerda, a bola resvalou no zagueiro Babic e entrou contra a própria meta da Sérvia.Esta vantagem precoce deixou a Alemanha com total controle do jogo. O time do técnico Jurgen Klopp chegou a ter 84% de posse de bola e não demorou para ampliar o placar. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Wirtz fez o segundo gol.Atrás no marcador, a Sérvia se abateu demais e praticamente assistiu à Alemanha trocar passes. O goleiro alemão Ter Stegen só tocou na bola em passes recuados pela zaga. A primeira defesa do goleiro alemão só ocorreu aos 34 minutos, quando Milenkovic foi lançado dentro da área.

No segundo tempo, a Sérvia voltou a campo com a intenção de diminuir a desvantagem, mas o avanço liberou espaços para a Alemanha. Aos cinco minutos, o canhoto Gruda pegou a bola na intermediária alemã e carregou até a entrada da área sérvia para acertar um belo chute rasteiro e fazer 3 a 0.



Diante de excessiva tranquilidade da Alemanha, a Sérvia conseguiu descontar aos 11 minutos, com Babic. Cvetkovic, logo depois, quase fez o segundo gol dos anfitriões. O lance fez a Alemanha acordar e Scherhant acertou a trave esquerda de Milinkovic-Savic



A Alemanha voltou a ficar com grande parte da posse de bole e o ritmo de jogo tornou a diminuir, ainda mais quando Dragojevic foi expulso e deixou a Sérvia com dez jogadores. No final, Ivkovic também recebeu cartão vermelho.

Massacre em Amsterdã

Com três gols de Reijnders, dois de Timber, um de Summerville e outro de Malen, a Holanda massacrou a Grécia por 7 a 0 e carimbou sua presença nas quartas de final.