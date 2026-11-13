Arrascaeta dá 'caneta' em Carlos AlbertoReprodução / sportv
Carlos Alberto sela paz com Arrascaeta e relembra 'caneta' polêmica
Ex-meia rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo, mas alfinetou ao comentar drible em Jogo das Estrelas de Zico: 'Só vale quando completa'
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Messi voltará à Argentina para duelo entre Inter Miami e River Plate
Camisa 10 retornará ao Monumental, palco em que se despediu da seleção em outubro deste ano, para amistoso contra os donos da casa
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Goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel reconheceu o 'alto nível' do goleiro tricolor; equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores
Goleiro é suspenso por 12 jogos após morte de Jesús de Miguel
Incidente ocorreu em choque forte entre o guarda-redes e o atacante, durante partida na segunda divisão do Campeonato Espanhol
Gramado do Maracanã para 2027 terá recuperação mais rápida
Estádio administrado pela dupla Fla-Flu passará por nova mudança do campo e vai utilizar a Celebration Hybrid a partir da próxima temporada
Alemanha vence a Sérvia pela Liga das Nações; Holanda faz 7 na Grécia
Seleção germânica reencontrou caminho das vitórias sob comando de Klopp, com 3 a 1 em casa; Laranja Mecânica passeou em Amsterdã
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