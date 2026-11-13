Arrascaeta dá 'caneta' em Carlos Alberto - Reprodução / sportv

Arrascaeta dá 'caneta' em Carlos AlbertoReprodução / sportv

Publicado 13/11/2026 21:30

Ex-meia de Fluminense, Vasco e Botafogo, Carlos Alberto é pivô de polêmica com Arrascaeta que rende desde 2022. Tudo começou no tradicional Jogo das Estrelas do Zico , no Maracanã, quando o camisa 10 do Flamengo aplicou uma caneta desconcertante no ex-jogador. Após sequência de declarações sobre o drible, o cria de Xerém selou a paz com o uruguaio, mas não desperdiçou chance de alfinetar.

"Não tem problema nenhum entre a gente. Eu nunca falei que o cara é ruim. Já elogiei várias vezes, mas as pessoas só pegam a parte que lhes convêm. É igual à Bíblia: as pessoas pegam só a parte que dá para usar do jeito delas. Eu jogava muito, e não é soberba admitir que você é bom no que faz. No meu auge, fui melhor. Eu nunca falei que o Arrascaeta é ruim", afirmou Carlos Alberto, em entrevista ao "ge".



Além disso, o ex-meia se aprofundou nos bastidores da tal caneta que gerou toda a polêmica. Segundo ele, Arrascaeta não completou o drible e, por isso, não contou, discurso que repete desde os primeiros comentários sobre o assunto. Na sequência, lembrou que não havia dormido na noite anterior ao jogo comemorativo, mas enfatizou o bom tratamento do jogador do Flamengo com sua família.

"Caneta só vale quando é completa. No dia do Jogo das Estrelas, eu estava virado, não tinha dormido. Tanto que, na hora que ele vem para me dar a caneta, faço um movimento para trás. Eu estava tentando me equilibrar, foi um reflexo do meu corpo. Depois do jogo, fui ao vestiário e brinquei com ele. Sempre que o encontro, ele trata meus filhos e minha família superbem, assina camisa para eles", relembrou.



Carreira de Carlos Alberto

Revelado pelo Fluminense, em 2002, Carlos Alberto viveu ascensão meteórica que o levou a ser vendido ao Porto, de Portugal, dois anos depois. No clube europeu, foi peça importante no título da Liga Portugal (2003/04), da Liga dos Campeões (2003/04) e do Intercontinental (2004). Em janeiro de 2005, retornou ao Brasil para defender o Corinthians, que "quebrou a banca" para envolvê-lo em campanha que rendeu a taça do Brasileirão.

Carlos Alberto ainda passou pelo Fluminense, onde venceu a Copa do Brasil em 2007, antes de voltar à Europa, comprado pelo Werder Bremen, da Alemanha. Até 2010, foi emprestado pelo time alemão a São Paulo, Botafogo e Vasco. De volta ao Brasil pela última vez, o meia voltou a jogar pelo Cruz-Maltino e pelo Glorioso, além de Grêmio, Bahia, Goiás, Figueirense e Athletico-PR, antes de encerrar a carreira no Boavista, em 2019.