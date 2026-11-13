Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo conversam em jogo de Portugal - Ronaldo Schemidt / AFP

Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo conversam em jogo de PortugalRonaldo Schemidt / AFP

Publicado 13/11/2026 22:30

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A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus receberá a Dinamarca em Braga neste sábado, pela Liga das Nações da Uefa, com uma homenagem prevista ao maior artilheiro da história da seleção lusa.



Bernardo Silva, que vai herdar a braçadeira de capitão, reconheceu que CR7 foi o centro das atenções durante grande parte das duas últimas décadas, mas expressou confiança quanto à equipe continuar forte mesmo com a ausência do atacante de 41 anos. A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus receberá a Dinamarca em Braga neste sábado, pela Liga das Nações da Uefa, com uma homenagem prevista ao maior artilheiro da história da seleção lusa.Bernardo Silva, que vai herdar a braçadeira de capitão, reconheceu que CR7 foi o centro das atenções durante grande parte das duas últimas décadas, mas expressou confiança quanto à equipe continuar forte mesmo com a ausência do atacante de 41 anos.

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"Todo mundo sabe o peso que o Cristiano tem. A maioria das pessoas ia ao estádio para ver o Cristiano, muitos iam só por causa dele, e isso agora não vai mais acontecer", disse o jogador do Real Madrid em entrevista coletiva.



"Os jogadores da seleção estão acostumados aos holofotes, à pressão e à responsabilidade, bem como a serem apontados quando as coisas não vão bem. Portanto, isso não representa um problema", acrescentou. "Todo mundo sabe o peso que o Cristiano tem. A maioria das pessoas ia ao estádio para ver o Cristiano, muitos iam só por causa dele, e isso agora não vai mais acontecer", disse o jogador do Real Madrid em entrevista coletiva."Os jogadores da seleção estão acostumados aos holofotes, à pressão e à responsabilidade, bem como a serem apontados quando as coisas não vão bem. Portanto, isso não representa um problema", acrescentou.

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Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, antes da partida contra a Dinamarca.



Segundo a imprensa local, a seleção entrará em campo vestindo camisas com o número 7, que acompanhou o ídolo em sua carreira. Portugal fará uma homenagem a Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, antes da partida contra a Dinamarca.Segundo a imprensa local, a seleção entrará em campo vestindo camisas com o número 7, que acompanhou o ídolo em sua carreira.

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Não se sabe se Cristiano estará presente, depois que seu desentendimento com Jorge Jesus, em setembro, desencadeou sua aposentadoria da seleção.



Na semana passada, o atacante do Al-Nassr anunciou sua despedida, após mais de duas décadas vestindo a camisa de Portugal. Não se sabe se Cristiano estará presente, depois que seu desentendimento com Jorge Jesus, em setembro, desencadeou sua aposentadoria da seleção.Na semana passada, o atacante do Al-Nassr anunciou sua despedida, após mais de duas décadas vestindo a camisa de Portugal.

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Cristiano Ronaldo estreou em 2003 e fez 234 jogos pela seleção portuguesa, um recorde mundial, nos quais marcou 146 gols, outra marca histórica.



"Ninguém pode esquecer os 23 anos de Cris na seleção e tudo o que ele fez", declarou Jorge Jesus aos jornalistas. Cristiano Ronaldo estreou em 2003 e fez 234 jogos pela seleção portuguesa, um recorde mundial, nos quais marcou 146 gols, outra marca histórica."Ninguém pode esquecer os 23 anos de Cris na seleção e tudo o que ele fez", declarou Jorge Jesus aos jornalistas.