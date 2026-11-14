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Sem brilho, Brasil sofre gol no fim e perde para o Japão em amistoso
Esporte

Sem brilho, Brasil sofre gol no fim e perde para o Japão em amistoso

Com arbitragem polêmica, a Seleção saiu atrás no placar e viu Vini Jr deixar tudo igual, mas os japoneses selaram a vitória nos acréscimos

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No reencontro depois da Copa do Mundo de 2026, o Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2, neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. Durante o torneio internacional, a Seleção havia vencido por 2 a 1, na segunda fase. Agora, saiu atrás no placar e viu os japoneses abrirem vantagem, com Kubo e Nakamura. No entanto, Vini Jr fez dois golaços e deixou tudo igual. Já nos acréscimos, Sakamoto selou o triunfo dos asiáticos. Houve revolta com a arbitragem por falta não marcada em João Gomes no lance que decidiu o confronto, e Carlo Ancelotti e Raphinha levaram o cartão vermelho.
Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

O jogo

Os minutos iniciais foram equilibrados, com a primeira chegada do Brasil. Bruno Guimarães acionou Estêvão na direita, que acelerou, cortou para dentro e chutou para fora. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar para o Japão, após um bonito drible curto em Jair.

Em seguida, Kubo lançou e deixou Maeda cara a cara. Pedro Morisco pegou e, no rebote, o atacante mandou para fora. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro, para trás. Nakamura, sozinho, teve tempo de dominar e finalizar com calma para fazer o segundo, aos 19.

A Seleção respondeu com Raphinha, que levou perigo em escanteio. Vini Jr deu ótimo passe para Estêvão, mas Suzuki defendeu. Na sequência, o próprio Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem, aos 33. Antes do apito final, André Luiz quase deixou tudo igual.
Na volta do intervalo, André Luiz achou bom passe para Raphinha, que bateu firme e parou no goleiro. Para dar maior gás à Amarelinha, Carlo Ancelotti chamou Jonathan Jesus, Marlon Gomes e Alisson Santana, que entraram nas vagas de Jair, André Luiz e Estêvão, respectivamente. Apesar das mexidas, o Brasil seguiu com dificuldades para criar, mesmo com ritmo mais baixo do adversário.
Sendo assim, Endrick foi acionado para o lugar de Raphinha. Aos 30, Vini Jr recebeu de Bruno Guimarães em escanteio curto, passou pela marcação e, do bico da área, chutou firme e mandou para dentro. A bola ainda pegou duas vezes na trave antes de estufar a rede.
Vanderson e João Gomes substituíram Wesley e Andrey Santos. Endrick esteve perto de selar a virada, mas carimbou o travessão. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o Japão fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46. Na bronca com a arbitragem, Carlo Ancelotti e Raphinha receberam o cartão vermelho, por reclamação no banco de reservas.

Japão 3x2 Brasil

Data e hora: 14/11/2026, às 7h15 (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)
Árbitro: Jansen Foo Chuan Hui (SIN)
Gols: Kubo, aos 15 min/1ºT (1-0); Nakamura, aos 19 min/1ºT (2-0); Vini Jr, aos 33 min/1ºT (2-1); Vini Jr, aos 30 min/2ºT (2-2); Sakamoto, aos 46 min/2ºT (3-2).
Cartões amarelos: Suzuki (JAP); Endrick e Vini Jr (BRA).
Cartões vermelhos: Raphinha (BRA).
JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Seko, Machida (Itakura) e Hiroki Ito (Suzuki); Nakano (Sugawara), Tanaka (Sano), Kamada (Minamino) e Nakamura (Ito); Doan (Sakamoto), Maeda (Ogawa) e Kubo (Sano).
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Pedro Morisco; Wesley (Vanderson), Jair (Jonathan Jesus), Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos (João Gomes), André Luiz (Marlon Gomes) e Bruno Guimarães; Estêvão (Alisson Santana), Vini Jr e Raphinha (Endrick).
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