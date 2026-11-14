Raphinha é um dos principais jogadores do Brasil - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha é um dos principais jogadores do BrasilRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2026 09:44

Capitão do Brasil, Raphinha ficou na bronca com a arbitragem depois da derrota por 3 a 2 para o Japão , neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. O atacante reclamou de vários lances, mas o principal foi o do terceiro gol adversário – pediu falta em João Gomes, na jogada que originou o tento. Ele, inclusive, foi expulso por reclamação, no banco de reservas. Carlo Ancelotti também levou cartão vermelho.

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“Quero aproveitar para pedir desculpas pela minha atitude, pela expulsão. Tem vezes que é difícil de controlar depois de, na minha opinião, tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele várias vezes e não senti que estava aberto para me escutar. Vou acreditar que ele errou, mas é inadmissível”, disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto.



“Para mim, o primeiro gol deles teve uma falta. No primeiro tempo, também teve um pênalti não marcado para nós. Toco a bola e, depois, recebo a carga nas costas. No último gol deles, uma falta claríssima em cima do João Gomes. É muito complicado não falar de arbitragem”, completou. “Quero aproveitar para pedir desculpas pela minha atitude, pela expulsão. Tem vezes que é difícil de controlar depois de, na minha opinião, tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele várias vezes e não senti que estava aberto para me escutar. Vou acreditar que ele errou, mas é inadmissível”, disse o jogador, em entrevista logo depois do confronto.“Para mim, o primeiro gol deles teve uma falta. No primeiro tempo, também teve um pênalti não marcado para nós. Toco a bola e, depois, recebo a carga nas costas. No último gol deles, uma falta claríssima em cima do João Gomes. É muito complicado não falar de arbitragem”, completou.

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Para além das polêmicas, Raphinha reconheceu que a Seleção precisa evoluir: “Temos que melhorar. Estamos crescendo, nos encontrando novamente depois da Copa do Mundo. Fizemos um grande jogo, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. Mas é difícil jogar contra o árbitro. Vamos melhorar, mas não podemos deixar a arbitragem passar em branco”. Para além das polêmicas, Raphinha reconheceu que a Seleção precisa evoluir: “Temos que melhorar. Estamos crescendo, nos encontrando novamente depois da Copa do Mundo. Fizemos um grande jogo, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro. Mas é difícil jogar contra o árbitro. Vamos melhorar, mas não podemos deixar a arbitragem passar em branco”.

Como foi Japão 3x2 Brasil?

O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.



Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.

Foco no amistoso com Singapura

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.