Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2026 11:12

Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti analisou a derrota por 3 a 2 para o Japão , neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. Apesar do revés, o comandante mostrou ter enxergado pontos positivos na atuação dos jogadores ao longo dos 90 minutos.

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“Não começamos bem, não estávamos bem equilibrados. Perdemos dois duelos e caímos um pouco, pausamos. Encaixamos dois gols, tivemos boa reação. Fomos bem, com intensidade, ritmo. Poderíamos ganhar o jogo no fim. Uma pena o resultado”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.



“Não gosto de perder, mas temos que olhar o que fizemos de bom. Há muitas coisas. Tem jogadores que entraram pela primeira vez e mostraram qualidade”, completou.



O italiano ficou na bronca com a arbitragem, que causou polêmica durante o confronto. A principal foi no terceiro gol dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. A Seleção reclamou de falta em João Gomes na origem do lance, mas nada foi marcado. Carlo Ancelotti, irritado, acabou expulso.



“O resultado foi condicionado pela atitude do árbitro. É uma partida de nível, e acho que (ele) não tinha experiência para gerir esse tipo de jogo”, afirmou. “Não começamos bem, não estávamos bem equilibrados. Perdemos dois duelos e caímos um pouco, pausamos. Encaixamos dois gols, tivemos boa reação. Fomos bem, com intensidade, ritmo. Poderíamos ganhar o jogo no fim. Uma pena o resultado”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.“Não gosto de perder, mas temos que olhar o que fizemos de bom. Há muitas coisas. Tem jogadores que entraram pela primeira vez e mostraram qualidade”, completou.O italiano ficou na bronca com a arbitragem, que causou polêmica durante o confronto. A principal foi no terceiro gol dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. A Seleção reclamou de falta em João Gomes na origem do lance, mas nada foi marcado. Carlo Ancelotti, irritado, acabou expulso.“O resultado foi condicionado pela atitude do árbitro. É uma partida de nível, e acho que (ele) não tinha experiência para gerir esse tipo de jogo”, afirmou.

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Outras respostas de Carlo Ancelotti

. Quais são os próximos passos até março?: “Vamos avaliar os jogadores que estão jogando, os jogadores novos, que entraram nesse período. Nós estamos satisfeitos com os jovens. Vamos acompanhar os jovens e, em março, fechar um pouco mais o grupo”.



. Motivo do cartão vermelho: “O árbitro me deu o vermelho porque disse que eu não fui capaz de controlar o banco, já que os jogadores estavam no campo. Esse foi o motivo. Fora o resultado, jogamos como queríamos jogar, com intensidade. Os japoneses eram perigosos nos contra-ataques. Acabamos mais expostos tentando pressionar alto”.



. Qualidade do Japão: “O Japão é um time organizado, com intensidade e faltas para parar nossos contra-ataques. Estou satisfeito com o jogo que fizemos. O início não foi bom, mas reagimos e tivemos a chance de empatar e ganhar. Eu falei ontem que o trabalho dele (Moriyasu) é muito bom. O Japão é um bom time, competitivo no melhor nível”.