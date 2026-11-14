Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
“Não começamos bem, não estávamos bem equilibrados. Perdemos dois duelos e caímos um pouco, pausamos. Encaixamos dois gols, tivemos boa reação. Fomos bem, com intensidade, ritmo. Poderíamos ganhar o jogo no fim. Uma pena o resultado”, iniciou o treinador, em entrevista coletiva.
“Não gosto de perder, mas temos que olhar o que fizemos de bom. Há muitas coisas. Tem jogadores que entraram pela primeira vez e mostraram qualidade”, completou.
O italiano ficou na bronca com a arbitragem, que causou polêmica durante o confronto. A principal foi no terceiro gol dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. A Seleção reclamou de falta em João Gomes na origem do lance, mas nada foi marcado. Carlo Ancelotti, irritado, acabou expulso.
“O resultado foi condicionado pela atitude do árbitro. É uma partida de nível, e acho que (ele) não tinha experiência para gerir esse tipo de jogo”, afirmou.
Outras respostas de Carlo Ancelotti
. Motivo do cartão vermelho: “O árbitro me deu o vermelho porque disse que eu não fui capaz de controlar o banco, já que os jogadores estavam no campo. Esse foi o motivo. Fora o resultado, jogamos como queríamos jogar, com intensidade. Os japoneses eram perigosos nos contra-ataques. Acabamos mais expostos tentando pressionar alto”.
. Qualidade do Japão: “O Japão é um time organizado, com intensidade e faltas para parar nossos contra-ataques. Estou satisfeito com o jogo que fizemos. O início não foi bom, mas reagimos e tivemos a chance de empatar e ganhar. Eu falei ontem que o trabalho dele (Moriyasu) é muito bom. O Japão é um bom time, competitivo no melhor nível”.
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