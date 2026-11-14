Bruno Guimarães em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Bruno Guimarães em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2026 12:38

Um dos pilares do meio-campo do Brasil, Bruno Guimarães comentou a derrota por 3 a 2 para o Japão , neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. Ele fez questão de ressaltar que a Seleção ainda está em processo de formação, diferentemente do adversário.

Leia mais: Raphinha detona arbitragem em derrota do Brasil: ‘Inadmissível’



“O resultado é ruim, obviamente. Perder com essa camisa incomoda muito. Temos que frisar que somos uma seleção em formação. O Japão tinha 16 jogadores da Copa do Mundo, nós tínhamos seis. É um time novo, que vai oscilar muito, precisa gerar casca. Obviamente não saímos satisfeitos, temos muita coisa para melhorar”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto. “O resultado é ruim, obviamente. Perder com essa camisa incomoda muito. Temos que frisar que somos uma seleção em formação. O Japão tinha 16 jogadores da Copa do Mundo, nós tínhamos seis. É um time novo, que vai oscilar muito, precisa gerar casca. Obviamente não saímos satisfeitos, temos muita coisa para melhorar”, disse o jogador, em entrevista depois do confronto.

“Nos esforçamos para conseguir o empate, não podíamos deixar escapar. Queríamos ganhar, mas o 2 a 2 ali tinha que acabar daquele jeito. Jogamos na segunda parte melhor do que eles, mas bola para frente. Saímos desapontados daqui hoje”, complementou.



O volante também criticou a arbitragem, que gerou polêmica durante os 90 minutos. A principal foi no terceiro gol dos japoneses, nos acréscimos do segundo tempo. A Amarelinha ficou na bronca por uma falta em João Gomes na origem do lance, mas nada foi marcado. Carlo Ancelotti e Raphinha, inclusive, acabaram expulsos por reclamação, no banco de reservas.

Leia mais: Ancelotti analisa derrota do Brasil para o Japão e critica arbitragem



“O árbitro deixou o jogo rolar em momentos que não tinham nada a ver. Acho que algumas faltas que para eles eram marcadas, para nós não eram marcadas. Não fazia sentido o que estava fazendo”, afirmou Bruno Guimarães. “O árbitro deixou o jogo rolar em momentos que não tinham nada a ver. Acho que algumas faltas que para eles eram marcadas, para nós não eram marcadas. Não fazia sentido o que estava fazendo”, afirmou Bruno Guimarães.

Como foi Japão 3x2 Brasil?

O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.



Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.

Foco no amistoso com Singapura

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.