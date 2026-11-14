Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
A boa atuação do atacante foi destacada pelo portal 'Marca', de Madri, pontuando o momento complicado do brasileiro no gigante espanhol. "O talento sempre brilha quando mais se precisa. E Vinicius foi a prova disso".
"Ele estava há 46 dias sem marcar pela seleção, desde 29 de setembro. Os dois gols vieram em meio a debates sobre sua forma no Real Madrid, onde marcou apenas um gol nesta temporada".
Já o portal 'As', também sediado na capital espanhola, exaltou os gols de Vini Jr, mas ponderou que o atacante estava tendo uma atuação apagada até balançar as redes do Japão.
"O jogador do Real Madrid não estava tendo uma boa atuação, perdendo a posse de bola diversas vezes e não conseguindo se conectar com seu companheiro Raphinha. Tudo mudou quando ele produziu uma obra de arte digna do maior pintor da era. O brasileiro criou uma obra-prima que deixou todo o estádio sem palavras. Um chute de pé esquerdo da entrada dá área, pela direita, que se alojou no ângulo".
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O diário 'Sport' trouxe os números do atacante e também reclamou do sistema montado pelo técnico italiano. "Ele perdeu a posse de bola 14 vezes, em uma atuação frustrante tanto para ele quanto para sua seleção. A proposta de jogo de Ancelotti foi realmente preocupante para uma equipe que já não conquista um título importante há muitos anos".
Já o portal 'Mundo Deportivo' analisou o temperamento do atleta em campo. "O capitão brasileiro, que não estava tendo um bom dia, se desentendeu várias vezes com jogadores japoneses e acabou sendo substituído. O jogador do Barcelona estava frustrado com incidentes anteriores e reclamou com raiva ao ser retirado de campo".
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