Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão, no Estádio Nacional de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2026 14:43

Mesmo com a derrota para o Japão em amistoso, por 3 a 2 , a imprensa da Espanha destacou a atuação do atacante Vini Jr na manhã deste sábado (14). Em um início de temporada bem abaixo do esperado, o jogador do Real Madrid anotou dois belos gols pela seleção brasileira e ficou perto de se tornar o herói da partida.

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A boa atuação do atacante foi destacada pelo portal 'Marca', de Madri, pontuando o momento complicado do brasileiro no gigante espanhol. "O talento sempre brilha quando mais se precisa. E Vinicius foi a prova disso".



"Ele estava há 46 dias sem marcar pela seleção, desde 29 de setembro. Os dois gols vieram em meio a debates sobre sua forma no Real Madrid, onde marcou apenas um gol nesta temporada".



Já o portal 'As', também sediado na capital espanhola, exaltou os gols de Vini Jr, mas ponderou que o atacante estava tendo uma atuação apagada até balançar as redes do Japão. A boa atuação do atacante foi destacada pelo portal 'Marca', de Madri, pontuando o momento complicado do brasileiro no gigante espanhol. "O talento sempre brilha quando mais se precisa. E Vinicius foi a prova disso"."Ele estava há 46 dias sem marcar pela seleção, desde 29 de setembro. Os dois gols vieram em meio a debates sobre sua forma no Real Madrid, onde marcou apenas um gol nesta temporada".Já o portal 'As', também sediado na capital espanhola, exaltou os gols de Vini Jr, mas ponderou que o atacante estava tendo uma atuação apagada até balançar as redes do Japão.

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"O jogador do Real Madrid não estava tendo uma boa atuação, perdendo a posse de bola diversas vezes e não conseguindo se conectar com seu companheiro Raphinha. Tudo mudou quando ele produziu uma obra de arte digna do maior pintor da era. O brasileiro criou uma obra-prima que deixou todo o estádio sem palavras. Um chute de pé esquerdo da entrada dá área, pela direita, que se alojou no ângulo". "O jogador do Real Madrid não estava tendo uma boa atuação, perdendo a posse de bola diversas vezes e não conseguindo se conectar com seu companheiro Raphinha. Tudo mudou quando ele produziu uma obra de arte digna do maior pintor da era. O brasileiro criou uma obra-prima que deixou todo o estádio sem palavras. Um chute de pé esquerdo da entrada dá área, pela direita, que se alojou no ângulo".

Portais de Barcelona comentam expulsão de Raphinha

Em um momento completamente oposto ao de Vini Jr, o atacante Raphinha ficou longe de ter uma das melhores apresentações pelo Brasil e acabou recebendo o cartão vermelho no final do amistoso. Os portais de Barcelona ressaltaram o período turbulento do atleta na equipe nacional.