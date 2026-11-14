Elias Duba foi reeleito presidente do Madureira - Agência FERJ

Elias Duba foi reeleito presidente do MadureiraAgência FERJ

Publicado 14/11/2026 17:30

Elias Duba seguirá à frente do Madureira por mais um triênio. Aos 77 anos, o dirigente foi reeleito presidente do clube na última sexta-feira (13), por aclamação, e comandará o Tricolor Suburbano até o fim de 2029. Candidato único no pleito, ele garantiu a permanência no cargo e ampliará uma trajetória que já dura mais de três décadas.

A eleição ocorreu sem disputa, já que nenhuma outra candidatura concorreu à presidência. Com isso, a escolha de Elias Duba aconteceu por aclamação, garantindo a continuidade do trabalho. No comando do Madureira desde 1992, ele chegará a 37 anos na presidência ao término do próximo mandato. O dirigente, inclusive, afirmou que esta será sua última eleição à frente do clube.

Aos 77 anos, Elias Duba terá mais uma oportunidade de conduzir os rumos do clube da Zona Norte do Rio de Janeiro. A expectativa é de que o dirigente mantenha a linha de trabalho adotada durante sua trajetória na presidência, enquanto o Madureira se prepara para os próximos desafios esportivos e administrativos. Em 2027, o Tricolor Suburbano disputa Carioca, Copa do Brasil e Série D.

Elias Duba é um dos últimos dirigentes de uma linhagem de cartolas emblemáticos do futebol carioca. Nascido no Rio de Janeiro, cresceu no bairro de Madureira, virou sócio do clube e se tornou presidente em 1992. Durante a sua trajetória, ficou marcado por criar fortes laços com Eurico Miranda, histórico presidente do Vasco, e Rubens Lopes, mandatário da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Ao longo de mais de três décadas sob o comando de Elias Duba, o Madureira ganhou cinco títulos oficiais no profissional. As principais conquistas foram as Taças Rio de 2006 e 2015. O Tricolor Suburbano também ganhou a Série B do Carioca em 1993, a Copa Rio de 2011 e o Troféu Carlos Alberto Torres de 2011, que era uma competição anexa ao Carioca.

Em 2026, o Madureira foi semifinalista do Carioca, mas foi eliminado pelo Flamengo. No jogo de ida, perdeu por 3 a 0, enquanto na partida de volta foi goleado por 8 a 0. Na Copa do Brasil, o Tricolor Suburbano caiu na terceira fase, enquanto na Série D do Brasileirão foi eliminado na fase de grupos. Já na Copa Rio, foi semifinalista e não conseguiu chegar à final.