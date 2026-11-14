Elias Duba foi reeleito presidente do MadureiraAgência FERJ
Elias Duba é reeleito presidente do Madureira
No comando do Tricolor Suburbano desde 1992, dirigente foi candidato único a reeleição e disputou o pleito pela última vez
Loide Augusto admite alívio com nova chance no Vasco: 'Senti saudade'
Reintegrado ao elenco no segundo semestre da temporada, angolano deu assistência na vitória sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão
Decisivo, Bruno Duarte celebra gol e elogia Andrés Gómez: 'Especial'
Centroavante marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre a Chapecoense por 2 a 0, neste sábado (14), na Arena Condá, pela 21ª rodada
Pedrinho é reeleito presidente do Vasco e seguirá no comando até 2029
Candidato pela chapa Sempre Vasco, o atual mandatário venceu a eleição para o próximo triênio e dará continuidade ao
Bruno Duarte faz dois, e Vasco vence Chapecoense em jogo atrasado
Vitória contra o lanterna do Brasileirão afasta o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento e encaminha permanência na Série A
Romário pede demissão de Ancelotti após derrota do Brasil para o Japão
Senador vê falta de conexão do treinador italiano com a seleção brasileira e cobra mudança para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
Novorizontino é campeão, e Série B define acessos e rebaixamentos
Líder da Série B vence Criciúma por 1 a 0 e confirma título, enquanto time de Caxias do Sul bate Botafogo-SP por 2 a 0 e garante acesso direto
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