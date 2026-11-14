Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/11/2026 19:30

O senador Romário pediu neste sábado (14) que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, seja demitido pelo presidente da CBF, Samir Xaud. A cobrança veio após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão , em amistoso disputado em Singapura. O Brasil chegou a empatar com dois gols de Vini Jr, mas sofreu o gol da derrota nos acréscimos.

"Ancelotti, já deu. Pega tuas coisas e mete o pé. Ninguém discute tua história. Você é um dos maiores treinadores que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, até agora, não mostrou a que veio. A gente não aguenta mais", disse Romário.

No reencontro depois da Copa do Mundo de 2026, o Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2, neste sábado (14), em amistoso realizado no Estádio Nacional de Singapura. No Mundial, a Seleção havia vencido por 2 a 1, na segunda fase. Agora, saiu atrás no placar e precisou buscar o empate com dois gols de Vini Jr. Nos acréscimos, Sakamoto selou o triunfo dos asiáticos. Para Romário, Ancelotti não deu liga com a Seleção.

"Futebol é assim, às vezes não dá liga. O Ancelotti definitivamente não deu. Não entendeu a dinâmica de trabalhar em seleção e, principalmente, não entendeu o que são o futebol brasileiro e a camisa canarinho. Já passou da hora de mudar. Tchau", afirmou.

Agora, o Brasil iniciará a preparação para enfrentar Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no mesmo local. Esta será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30, sem adversários definidos. O senador, no entanto, quer ver um técnico novo no comando da Seleção em 2027 e também cobrou uma decisão imediata do presidente da CBF.

"Samir, você é jovem, brasileiro e acredito que queira o bem do nosso futebol. Mas está na hora de mostrar que tem coragem pra tomar uma decisão. Presidente, manda o Ancelotti embora. Não dá pra brincar com a camisa da Seleção. A gente não pode correr o risco de jogar mais uma Copa do Mundo no lixo. A hora de agir é agora", finalizou.