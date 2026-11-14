Carlo Ancelotti em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Romário pede demissão de Ancelotti após derrota do Brasil para o Japão
Senador vê falta de conexão do treinador italiano com a seleção brasileira e cobra mudança para o ciclo da Copa do Mundo de 2030
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Novorizontino é campeão, e Série B define acessos e rebaixamentos
Líder da Série B vence Criciúma por 1 a 0 e confirma título, enquanto time de Caxias do Sul bate Botafogo-SP por 2 a 0 e garante acesso direto
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Alvinegro venceu o Tricolor em Xerém com gol de lei do ex, enquanto o Cruz-Maltino eliminou o Rubro-Negro após empate em Nova Iguaçu
Elias Duba é reeleito presidente do Madureira
No comando do Tricolor Suburbano desde 1992, dirigente foi candidato único a reeleição e disputou o pleito pela última vez
Candidatos à presidência do Vasco votam em eleição: 'Um marco'
Atual presidente, Pedrinho busca reeleição e encerrar um período de 15 anos sem que um mandatário consiga renovar seu mandato
Vasco define novo presidente neste sábado; veja os candidatos
Eleição começou durante a manhã e só terminará às 22h (de Brasília); sócios do clube podem votar de forma presencial ou remota
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