Rayan em ação durante treino do Brasil, em Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/11/2026 09:57

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Agora, porém, participou das atividades com os reservas sem nenhuma restrição. Os jogadores que foram titulares diante dos japoneses ficaram na academia, em trabalho regenerativo.



A partida contra Singapura será a última apresentação da Seleção em 2026. A Data Fifa seguinte está marcada para março do ano que vem, entre os dias 22 e 30 – sem adversários definidos.

Brasil terá desfalques de peso



O Brasil não poderá contar com Carlo Ancelotti e Raphinha para enfrentar Singapura. A dupla ficou na bronca com a não marcação de uma falta em João Gomes no lance que originou o terceiro gol do Japão, nos acréscimos do segundo tempo, e recebeu o cartão vermelho no banco de reservas.

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Como foi Japão 3x2 Brasil?

O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.



Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.

Segunda Data Fifa depois da Copa do Mundo

Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Carlo Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia.



Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.