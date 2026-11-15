Rayan em ação durante treino do Brasil, em SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Rayan treina e deve estar à disposição do Brasil diante de Singapura
Atacante foi desfalque na derrota por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14), por causa de uma forte pancada no tornozelo esquerdo
Brasil terá desfalques de peso
Ronaldinho Gaúcho celebra volta ao futebol: 'Gosto de me desafiar'
Reforço do Ravenna, da Série C do Campeonato Italiano, craque foi titular e atuou por 45 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Forli
Isaque destaca evolução na Seleção Sub-20 e valoriza concorrência
Presente em quatro das cinco convocações do técnico Paulo Victor, meia do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, vem aproveitando as oportunidades
Riquelme celebra primeiro gol na Seleção e busca espaço no Fluminense
Aposta do técnico Paulo Victor, atacante tricolor aproveitou a chance e marcou na vitória sobre o Peru por 2 a 0, em Belém
Lucas Braathen é bicampeão da etapa de Levi no Mundial de esqui alpino
Brasileiro venceu a prova de slalom na Finlândia pelo segundo ano consecutivo e manteve o aproveitamento de 100% na competição
França vence Turquia e avança às quartas da Liga das Nações como líder
Com Mbappé em campo, seleção francesa bate turcos por 2 a 1, neste domingo (15), em casa, e assegura liderança do Grupo A da competição
Em jogo de cinco gols, Inglaterra vence a Espanha na Liga das Nações
Equipe inglesa chegou a abrir 3 a 0, mas permitiu a reação dos atuais campeões mundiais e quase deixaram a vitória escapar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.