De la Fuente, atual técnico da seleção espanholaJavier Soriano / AFP

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O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, se mostrou convicto, neste sábado (14), de que "a Espanha já marcou época" com sua sequência de 44 partidas oficiais sem derrota, mas ressaltou que a equipe não pretende parar por aí.
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"Neste momento, até hoje, é a seleção na história do futebol mundial que acumula o maior número de partidas de invencibilidade", afirmou De la Fuente, antes do confronto de domingo contra a Inglaterra, pela Liga das Nações.

As duas seleções, já classificadas para as quartas de final do torneio continental, disputarão a liderança do Grupo A3, atualmente ocupada por 'La Roja'.

A Espanha "já marcou uma época. Mas não vamos parar por aqui. Queremos continuar evoluindo", declarou o treinador espanhol.

"Queremos continuar alcançando novos marcos e superando outros recordes", disse ele, lembrando que sua equipe ainda tem "uma margem de evolução enorme".

Para o duelo contra a Inglaterra, De la Fuente poderá contar com Lamine Yamal, que se recuperou de um desconforto no joelho, problema que o impediu de participar da vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca, em Praga, na última quinta-feira.

"Ele está em perfeitas condições. Esteve com seu clube e se recuperou de forma fantástica", explicou De la Fuente.

"Foi muito bom para ele evitar duas viagens desgastantes, o frio... Ele pôde descansar muito mais e chegou em perfeitas condições. Está pronto para jogar, sem qualquer problema", acrescentou o técnico espanhol.

De la Fuente, no entanto, não quis confirmar se o jogador será titular contra os ingleses

À Espanha, basta pontuar no Metropolitano para se classificar em primeiro lugar no grupo, mas De la Fuente descartou a possibilidade de a equipe jogar com cautela excessiva.

'A única ideia é vencer'

"Garanto a vocês que, na partida de amanhã, a única ideia que temos é vencer", disse De la Fuente, após a vitória por 3 a 2 em Londres, em setembro.

De la Fuente avaliou que o jogo de domingo, no Metropolitano, em Madri, "é um dos melhores que se pode ver no mundo, se não o melhor", marcando o confronto entre dois modelos de futebol e ocorrendo "no melhor momento de ambas as seleções em muito tempo".

"Acredito que o nosso modelo é muito reconhecido, facilmente identificável e muito alinhado com as características dos nossos jogadores", que estão acostumados ao controle da bola e do jogo, explicou.

"A proposta do modelo inglês, que também evoluiu bastante ao longo do tempo, me parece muito boa. Mas é preciso ter o perfil de jogador adequado para isso. Nós não conseguiríamos jogar como a Inglaterra, assim como a Inglaterra não conseguiria jogar como a Espanha", afirmou.

Em resposta às declarações do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre o receio de incidentes racistas no Metropolitano, De la Fuente afirmou que "na Espanha não há racismo".

A imprensa britânica faz referência, em especial, aos insultos sofridos por dois jogadores ingleses, Ashley Cole e Shaun Wright-Phillips, em uma partida realizada em Madri, em 2004.

No dia 16 de outubro, a Comissão de Apelação da Fifa rejeitou o recurso da Federação Espanhola (RFEF) contra a sanção aplicada devido a cânticos racistas por parte do público durante o amistoso da seleção espanhola contra o Egito, em 31 de março passado.

No dia 4 de agosto, a Comissão Disciplinar da Fifa puniu a Espanha com uma multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 113 mil na cotação atual) e o fechamento parcial de, pelo menos, 15% da capacidade do estádio no próximo amistoso em que a Espanha atue como mandante.

A partida contra a Inglaterra é um confronto oficial. Portanto, a Espanha não precisará cumprir essa sanção no Metropolitano.