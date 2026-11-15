De la Fuente, atual técnico da seleção espanhola - Javier Soriano / AFP

De la Fuente, atual técnico da seleção espanholaJavier Soriano / AFP

Publicado 15/11/2026 11:19

técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente , se mostrou convicto, neste sábado (14), de que "a Espanha já marcou época" com sua sequência de 44 partidas oficiais sem derrota, mas ressaltou que a equipe não pretende parar por aí.

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"Neste momento, até hoje, é a seleção na história do futebol mundial que acumula o maior número de partidas de invencibilidade", afirmou De la Fuente, antes do confronto de domingo contra a Inglaterra, pela Liga das Nações.



As duas seleções, já classificadas para as quartas de final do torneio continental, disputarão a liderança do Grupo A3, atualmente ocupada por 'La Roja'.



A Espanha "já marcou uma época. Mas não vamos parar por aqui. Queremos continuar evoluindo", declarou o treinador espanhol.



"Queremos continuar alcançando novos marcos e superando outros recordes", disse ele, lembrando que sua equipe ainda tem "uma margem de evolução enorme".



Para o duelo contra a Inglaterra, De la Fuente poderá contar com Lamine Yamal, que se recuperou de um desconforto no joelho, problema que o impediu de participar da vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca, em Praga, na última quinta-feira.



"Ele está em perfeitas condições. Esteve com seu clube e se recuperou de forma fantástica", explicou De la Fuente.



"Foi muito bom para ele evitar duas viagens desgastantes, o frio... Ele pôde descansar muito mais e chegou em perfeitas condições. Está pronto para jogar, sem qualquer problema", acrescentou o técnico espanhol.



De la Fuente, no entanto, não quis confirmar se o jogador será titular contra os ingleses



À Espanha, basta pontuar no Metropolitano para se classificar em primeiro lugar no grupo, mas De la Fuente descartou a possibilidade de a equipe jogar com cautela excessiva. "Neste momento, até hoje, é a seleção na história do futebol mundial que acumula o maior número de partidas de invencibilidade", afirmou De la Fuente, antes do confronto de domingo contra a Inglaterra, pela Liga das Nações.As duas seleções, já classificadas para as quartas de final do torneio continental, disputarão a liderança do Grupo A3, atualmente ocupada por 'La Roja'.A Espanha "já marcou uma época. Mas não vamos parar por aqui. Queremos continuar evoluindo", declarou o treinador espanhol."Queremos continuar alcançando novos marcos e superando outros recordes", disse ele, lembrando que sua equipe ainda tem "uma margem de evolução enorme".Para o duelo contra a Inglaterra, De la Fuente poderá contar com Lamine Yamal, que se recuperou de um desconforto no joelho, problema que o impediu de participar da vitória por 2 a 0 sobre a República Tcheca, em Praga, na última quinta-feira."Ele está em perfeitas condições. Esteve com seu clube e se recuperou de forma fantástica", explicou De la Fuente."Foi muito bom para ele evitar duas viagens desgastantes, o frio... Ele pôde descansar muito mais e chegou em perfeitas condições. Está pronto para jogar, sem qualquer problema", acrescentou o técnico espanhol.De la Fuente, no entanto, não quis confirmar se o jogador será titular contra os inglesesÀ Espanha, basta pontuar no Metropolitano para se classificar em primeiro lugar no grupo, mas De la Fuente descartou a possibilidade de a equipe jogar com cautela excessiva.

'A única ideia é vencer'

"Garanto a vocês que, na partida de amanhã, a única ideia que temos é vencer", disse De la Fuente, após a vitória por 3 a 2 em Londres, em setembro.



De la Fuente avaliou que o jogo de domingo, no Metropolitano, em Madri, "é um dos melhores que se pode ver no mundo, se não o melhor", marcando o confronto entre dois modelos de futebol e ocorrendo "no melhor momento de ambas as seleções em muito tempo".



"Acredito que o nosso modelo é muito reconhecido, facilmente identificável e muito alinhado com as características dos nossos jogadores", que estão acostumados ao controle da bola e do jogo, explicou.



"A proposta do modelo inglês, que também evoluiu bastante ao longo do tempo, me parece muito boa. Mas é preciso ter o perfil de jogador adequado para isso. Nós não conseguiríamos jogar como a Inglaterra, assim como a Inglaterra não conseguiria jogar como a Espanha", afirmou.



Em resposta às declarações do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sobre o receio de incidentes racistas no Metropolitano, De la Fuente afirmou que "na Espanha não há racismo".



A imprensa britânica faz referência, em especial, aos insultos sofridos por dois jogadores ingleses, Ashley Cole e Shaun Wright-Phillips, em uma partida realizada em Madri, em 2004.



No dia 16 de outubro, a Comissão de Apelação da Fifa rejeitou o recurso da Federação Espanhola (RFEF) contra a sanção aplicada devido a cânticos racistas por parte do público durante o amistoso da seleção espanhola contra o Egito, em 31 de março passado.



No dia 4 de agosto, a Comissão Disciplinar da Fifa puniu a Espanha com uma multa de 20 mil dólares (cerca de R$ 113 mil na cotação atual) e o fechamento parcial de, pelo menos, 15% da capacidade do estádio no próximo amistoso em que a Espanha atue como mandante.



A partida contra a Inglaterra é um confronto oficial. Portanto, a Espanha não precisará cumprir essa sanção no Metropolitano.