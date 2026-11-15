Jorge Jesus, atual técnico da seleção portuguesa - Divulgação / Portugal

Jorge Jesus, atual técnico da seleção portuguesaDivulgação / Portugal

Publicado 15/11/2026 13:16



Técnico de Portugal, Jorge Jesus não mostrou sentir falta de Cristiano Ronaldo após a derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, no último sábado (14), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O astro se aposentou da seleção depois de um imbróglio com o treinador

“Falta do Cristiano como? Se ele já não está na seleção? Só se for falta para me fazer companhia. Ele já não joga, não está aqui. Já decidiu a situação dele”, afirmou o comandante, em entrevista coletiva.



O jogo foi o primeiro desde que o craque deu adeus ao time nacional. O número 7, inclusive, ganhou uma nova grafia a partir do confronto justamente em homenagem ao ídolo do país.

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Relembre o desgaste entre CR7 e Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus após ficar no banco de reservas durante a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, dia 27 de setembro, em Oslo. O astro não ficava fora de um jogo desde 8 de junho de 2024, quando foi relacionado e não atuou diante da Croácia.



Incomodado com a situação, o craque não participou de dois treinos da seleção. Ele conversou com o treinador em Copenhague, antes da atividade do dia 29, na véspera do duelo com a Dinamarca. O atacante tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação estava concentrada, antes de ir embora.

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A trajetória de Cristiano Ronaldo por Portugal



Cristiano Ronaldo estreou por Portugal em 20 de agosto de 2003, em amistoso com o Cazaquistão. Na época, tinha apenas 18 anos. Ao todo, o astro fez 146 gols em 234 jogos pelo país. Ele é o maior artilheiro da história do futebol de seleções e também o jogador que mais vezes vestiu a camisa de uma seleção de futebol no mundo.



“Aos portugueses, chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Chegou o momento de entregar ao futuro. Não foi uma decisão fácil por decisões que não se tomam apenas com a cabeça, se tomam também com o coração”, declarou o craque, em vídeo publicado nas redes sociais.



“Termina uma caminhada que começou em agosto de 2003 e mudou a minha vida para sempre. Quando olho para trás e penso em tudo que vivi pela seleção, não vejo apenas jogos, gols, recordes ou troféus. Vejo o que sou hoje. Vejo imigrantes que durante noventa minutos sentiam Portugal um pouco mais perto. Vejo milhões de portugueses que nunca conheci, mas fizeram parte da minha vida. No fim de tudo, futebol é muito mais que um jogo. O futebol são as pessoas”, concluiu.