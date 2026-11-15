Raphinha em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de Singapura - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em ação pelo Brasil diante do Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/11/2026 14:33

Expulso na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão , no último sábado (14), Raphinha seguirá com a delegação até o fim da Data Fifa. Suspenso, o atacante não poderá atuar no amistoso com Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

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“Raphinha permanecerá conosco. Não faz sentido (ser liberado), é um dos nossos líderes. Não vamos crucificá-lo. É o capitão, mostrou-se extremamente indignado com o que passamos no final do jogo”, afirmou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.



O camisa 10 recebeu o vermelho por reclamar de uma falta em João Gomes na origem do terceiro gol dos japoneses, no fim do segundo tempo. Carlo Ancelotti também foi mandado para fora. “Raphinha permanecerá conosco. Não faz sentido (ser liberado), é um dos nossos líderes. Não vamos crucificá-lo. É o capitão, mostrou-se extremamente indignado com o que passamos no final do jogo”, afirmou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.O camisa 10 recebeu o vermelho por reclamar de uma falta em João Gomes na origem do terceiro gol dos japoneses, no fim do segundo tempo. Carlo Ancelotti também foi mandado para fora.

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O que disse Raphinha depois da partida?



Raphinha explicou o motivo de sua indignação com o árbitro e pediu desculpas por não ter conseguido se controlar. Para o atacante, o juiz errou mais de uma vez durante os 90 minutos.



“Quero aproveitar para pedir desculpas pela minha atitude, pela expulsão. Tem vezes que é difícil de controlar depois de, na minha opinião, tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele várias vezes e não senti que estava aberto para me escutar. Vou acreditar que ele errou, mas é inadmissível”, declarou o jogador, em entrevista logo após o confronto.



“Para mim, o primeiro gol deles teve uma falta. No primeiro tempo, também teve um pênalti não marcado para nós. Toco a bola e, depois, recebo a carga nas costas. No último gol deles, uma falta claríssima em cima do João Gomes. É muito complicado não falar de arbitragem”, completou.

Como foi Japão 3x2 Brasil?

O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.



Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.