Expulso na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, no último sábado (14), Raphinha seguirá com a delegação até o fim da Data Fifa. Suspenso, o atacante não poderá atuar no amistoso com Singapura, terça-feira (17), às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.
“Raphinha permanecerá conosco. Não faz sentido (ser liberado), é um dos nossos líderes. Não vamos crucificá-lo. É o capitão, mostrou-se extremamente indignado com o que passamos no final do jogo”, afirmou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.
O camisa 10 recebeu o vermelho por reclamar de uma falta em João Gomes na origem do terceiro gol dos japoneses, no fim do segundo tempo. Carlo Ancelotti também foi mandado para fora.
Raphinha explicou o motivo de sua indignação com o árbitro e pediu desculpas por não ter conseguido se controlar. Para o atacante, o juiz errou mais de uma vez durante os 90 minutos.
“Quero aproveitar para pedir desculpas pela minha atitude, pela expulsão. Tem vezes que é difícil de controlar depois de, na minha opinião, tantos erros do árbitro dentro do jogo. Tentei conversar com ele várias vezes e não senti que estava aberto para me escutar. Vou acreditar que ele errou, mas é inadmissível”, declarou o jogador, em entrevista logo após o confronto.
“Para mim, o primeiro gol deles teve uma falta. No primeiro tempo, também teve um pênalti não marcado para nós. Toco a bola e, depois, recebo a carga nas costas. No último gol deles, uma falta claríssima em cima do João Gomes. É muito complicado não falar de arbitragem”, completou.
O começo do jogo foi equilibrado, mas quem saiu na frente foi o Japão. Aos 15 minutos, Kubo recebeu de Doan, arrancou e abriu o placar após um bonito drible curto em Jair. Logo depois, Nakano foi no fundo e cruzou rasteiro para Nakamura que, com tranquilidade, ampliou.
Ainda na etapa inicial, Vini Jr arriscou de longe e acertou o ângulo, para diminuir a desvantagem. O empate do Brasil veio com outro belo gol de Vini Jr, aos 30 do segundo tempo. A Seleção até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu marcar e viu o adversário fazer o terceiro, com Sakamoto, aos 46.
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