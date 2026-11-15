Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF
Vini Jr atinge a marca de 100 gols sob o comando de Ancelotti
Atacante trabalhou com o técnico italiano no Real Madrid entre 2021 e 2025, e viveu o seu auge tanto no clube quanto na Seleção ao seu lado
Vini Jr atinge a marca de 100 gols sob o comando de Ancelotti
Atacante trabalhou com o técnico italiano no Real Madrid entre 2021 e 2025, e viveu o seu auge tanto no clube quanto na Seleção ao seu lado
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