Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão, no Estádio Nacional de SingapuraRafael Ribeiro / CBF

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Rodrigo Souza
Destaque do Real Madrid e da seleção brasileira, Vini Jr marcou seu centésimo gol sob o comando do técnico Carlo Ancelotti neste sábado (14), no amistoso entre Brasil e Japão, em Singapura. O atacante balançou as redes duas vezes na derrota diante dos japoneses por 3 a 2, e reforçou a boa relação com o treinador italiano que já dura desde 2021.
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Vini Jr trabalhou ao lado de Ancelotti no Real Madrid entre 2021 e 2025. No período, viveu o seu auge e chegou a ficar em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro de 2024, além de ter conquistado o The Best da Fifa no mesmo ano. Juntos, conquistaram duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Uefa e duas Supercopas da Espanha.
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No Real Madrid, Vini Jr marcou 90 gols sob o comando de Ancelotti e se consolidou como um dos grandes nomes do futebol mundial. Desde a chegada do treinador italiano na Seleção, o atacante já marcou 10 gols em 19 jogos, média de quase um tento a cada duas partidas. Antes disso, ele havia marcado apenas seis vezes em 39 aparições com a camisa amarelinha.
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Na derrota diante do Japão, Vini Jr fez dois golaços. No primeiro tempo, ele superou o goleiro Suzuki com um lindo chute de fora da área. Na etapa final, voltou a balançar as redes com outra bonita finalização da entrada da área. Com os dois gols, Vini Jr assumiu a liderança da artilharia da era Ancelotti na Seleção. Dos 47 gols da equipe sob o comando do italiano, o atacante foi responsável por cerca de 20%.
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Ao todo, Vini Jr soma 58 jogos e 16 bolas na rede pela seleção brasileira. O atacante, que não vive boa fase no Real Madrid e ainda busca se firmar sob o comando de José Mourinho, pode ampliar os números com a camisa amarelinha na próxima terça-feira (17) contra Singapura, às 7h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Será o último desafio de 2026.
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Esta é a segunda Data Fifa do Brasil depois da eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no começo de julho. Antes, Ancelotti já havia reunido o grupo entre o fim de setembro e o início de outubro, para amistosos com Austrália e Índia. Na ocasião, a Seleção empatou por 1 a 1 com os australianos, mas venceu em seguida por 4 a 2. Para fechar, goleou os indianos por 4 a 0.