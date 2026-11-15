Isaque é o camisa 10 da seleção brasileira sub-20 - Joilson Marconne / CBF

Isaque é o camisa 10 da seleção brasileira sub-20Joilson Marconne / CBF

Publicado 15/11/2026 21:30 | Atualizado 15/11/2026 22:15

Presente em quatro das cinco convocações da seleção brasileira sub-20 em 2026, o meia Isaque, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, destacou a evolução da identidade implantada pelo técnico Paulo Victor. O jogador, de 19 anos, ressaltou o quanto a filosofia do treinador impactou no desenvolvimento do seu jogo e sonha com o Sul-Americano da categoria, que será disputado em 2027.

"Teve uma evolução muito grande nesse pouco tempo de trabalho do Paulo Victor e sua comissão. Acredito que são ideias diferentes de jogo, que me fizeram evoluir também. Da primeira convocação até hoje mudei bastante. É sempre bom estar disputando vaga com os melhores da posição. Faz com que você eleve seu nível. É uma concorrência boa, saudável", disse Isaque em entrevista ao site oficial da CBF.

Destaque na categoria de base, Isaque também sonha em vestir a camisa amarelinha da Seleção principal. Enquanto companheiros como Marlon Gomes e Alisson Santana foram convocados pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o jovem divide os holofotes com Bruninho e Luca Meirelles no sub-20. O camisa 10, porém, sabe que não existe vaga garantida e promete seguir trabalhando duro para disputar o Sul-Americano.

"A gente sabe da grandeza da nossa Seleção. Vaga cativa ninguém tem na Seleção. Tem que vir e dar o seu melhor para vir na próxima. Tem que trabalhar na Data Fifa, fazer excelentes dias de treinos e jogos para que no Sul-Americano possa estar presente e fazer um grande campeonato", completou o meia.

Isaque é cria de Xerém

Revelado pelo Fluminense , Isaque é expoente da "Esquadrilha 07". A geração de 2007 foi a única na história do clube que conquistou dois títulos nacionais no mesmo ano, com a Copa do Brasil e o Brasileirão Sub-17 de 2024. O meia formou ataque com Riquelme Felipe, que também foi convocado pelo técnico Paulo Victor e marcou na vitória do Brasil sobre o Peru por 2 a 0, em amistoso realizado em Belém.

A "Esquadrilha 07" é vista com mais expectativa do que a "Geração de Ouro", que revelou nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro, além da "Geração dos Sonhos", que teve Kayky e Matheus Martins. Até hoje, a "Geração de Ouro" é a que mais rendeu retorno esportivo e financeiro, mas a aposta na turma de 2007, internamente, é grande.

Desde o sub-15 juntos, a "Esquadrilha 07" chegou a ficar invicta por um ano, entre novembro de 2021 e novembro de 2022. No mesmo ano, quando ainda estavam no sub-15, a equipe conquistou quatro títulos. Em 2023, ano mágico para o profissional com os títulos do Carioca e da Libertadores, a safra de 2007 conquistou sete títulos.

No ano passado, o Fluminense vendeu Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação da época), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). Ele foi o primeiro nome da safra a render retorno financeiro. Na base, ele formava um quarteto ofensivo ao lado de Riquelme Felipe, Matheus Reis e Keven Samuel.