Ronaldinho venceu a Copa do Mundo de 2002 - Stefano Rellandini / AFP

Ronaldinho venceu a Copa do Mundo de 2002Stefano Rellandini / AFP

Publicado 15/11/2026 15:30

Ronaldinho Gaúcho voltou a jogar uma partida oficial de futebol após 11 anos. O craque, que adquiriu uma participação societária do Ravenna , foi titular e vestiu a camisa 10 do time italiano no clássico contra o Forli, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Italiano . Ele participou de algumas ações ofensivas e iniciou a jogada do gol, marcado por Donati, e foi substituído no intervalo.

A última partida oficial de Ronaldinho Gaúcho foi em 26 de setembro de 2015. Na ocasião, o craque foi titular na vitória do Fluminense por 2 a 0 diante do Goiás, pelo Brasileirão. Ele foi substituído no intervalo e, dois dias depois, rescindiu seu contrato. Ele voltou a atuar alguns minutos com a camisa tricolor na Florida Cup de 2016, mas o torneio tinha caráter amistoso.

Titular pelo Ravenna, Ronaldinho Gaúcho jogou apenas 45 minutos. O camisa 10, de 46 anos, participou de algumas ações ofensivas, como três escanteios. Em um deles, Donati quase marcou de cabeça. Depois, o craque iniciou a jogada do gol, marcado pelo próprio Donati, aos 35 minutos. Sem jogar uma partida oficial há 11 anos, o astro teve dificuldades por causa da falta de ritmo.

Mesmo sem Ronaldinho Gaúcho durante o segundo tempo, o Ravenna confirmou a vitória por 2 a 0 sobre o Forli no clássico, com gols de Donati e Rabbi. O time do craque brasileiro é o segundo colocado do Grupo B da Série C do Campeonato Italiano, agora com 32 pontos. O líder é o Spezia, com 38. O próximo compromisso será contra o Livorno, no dia 22, às 10h30 (de Brasília), fora de casa.

A contratação de Ronaldinho pelo Ravenna foi anunciada em junho, em Miami, durante a Copa do Mundo de 2026, pelo empresário ítalo-americano Ignazio Ciprini, que é proprietário do clube italiano desde 2024. A negociação foi facilitada pela forte ligação do "Bruxo" com dirigente e com o vice-presidente honorário do clube, Ariedo Braida, dirigente responsável por levá-lo ao Milan em 2008.

Revelado pelo Grêmio, Ronaldinho fez história na seleção brasileira, pelo Barcelona e pelo Atlético-MG. Seu auge foi entre 2004 e 2006, quando foi duas vezes eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, defendendo o clube espanhol. Sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 2002. Além disso, o craque passou por PSG, Milan, Flamengo, Fluminense e Querétaro, do México.