Harry Kane marcou na vitória da Inglaterra sobre a Espanha por 3 a 2 - Thomas Coex / AFP

Harry Kane marcou na vitória da Inglaterra sobre a Espanha por 3 a 2Thomas Coex / AFP

Publicado 15/11/2026 19:30 | Atualizado 15/11/2026 19:33

Inglaterra e Espanha fizeram uma grande partida, neste domingo (15), pela Liga das Nações . Os comandados de Thomas Tuchel chegaram a abrir 3 a 0, mas do outro lado estavam os atuais campeões do mundo que, jogando em casa, precisaram de falhas na defesa rival para voltar à partida, liderados por Lamine Yamal. A partida terminou em 3 a 2 para os ingleses.

Antes do apito inicial, houve dois momentos de homenagens. No primeiro, campeões do mundo em 2010, liderados pelo histórico Iker Casillas, entregaram a taça do Mundial deste ano a Unai Simon, que a exibiu aos torcedores no estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid. No segundo, flores brancas foram deixadas em campo e 1 minuto de silêncio foi respeitado em respeito às 68 vítimas de um acidente de trem, que ocorreu no final de outubro, além de Jesús de Miguel, atleta do Tenerife que morreu em campo após uma dividida.

Quando a bola rolou, o clima "amistoso" foi deixado de lado e as duas equipes começaram a fazer um jogo a nível que se espera de Inglaterra e Espanha. E foram os visitantes que começaram fulminantes. Com menos de 5 minutos, Simon já foi obrigado a trabalhar algumas vezes. Os ingleses tiveram um início fulminante, tanto na troca de passes, como na pressão na saída de bola dos espanhóis.

Foi com a estrela Lamine Yamal que a Espanha teve seu melhor momento, num chute que passou por cima do gol. A entrada de Pedro Porro na vaga do machucado Marc Pubill também provocou tímidas melhoras para o time da casa. O crescimento dos espanhóis no jogo se deu também ao fato dos visitantes não conseguirem manter o nível intenso do início todo o momento.

No fim do primeiro tempo, a Inglaterra foi premiada pela insistência. Kane chutou forte e abriu o placar aos 44 minutos em batida de pênalti. Na origem da jogada, méritos para a criação da jogada, que começou na defesa inglesa, passou por Bellingham, Anderson, até chegar no goleador do Bayern de Munique, que ficou cara a cara com Cubarsí, que teve de fazer a penalidade. No meio disso tudo, ainda teve alguns lances "polêmicos" envolvendo Cucurella, mas o lance seguiu.

Com a volta da partida, a Inglaterra não demorou a fazer o segundo. Na batida do seu quarto escanteio no jogo (enquanto a Espanha não teve nenhum na primeira etapa), os ingleses tiveram o zagueiro Konsa subindo de cabeça sozinho dentro da área aos 7 minutos. Torcedores da Espanha foram vistos balançando a cabeça em tom de decepção com o setor defensivo da seleção da casa.

O que era dois logo virou três. A Inglaterra seguiu fulminante, colocou a Espanha na roda e, novamente com uma bela troca de passes que começou na defesa, Ben White fez o terceiro. Bellingham, marcado por três espanhóis, deu um lindo passe para o companheiro avançando pela direita, que venceu Cucurella, bateu e correu para o abraço.

Na altura dos 17 minutos, a Inglaterra tinha 6 finalizações no alvo contra zero da Espanha, quando a estrela de Yamal brilhou. O jovem craque do Barcelona roubou a bola de Quansah e sofreu o pênalti de Anderson quando saiu cara a cara com o goleiro Trafford. O juiz marcou a penalidade e expulsou o ótimo volante inglês. Na batida, Oyarzabal diminuiu a desvantagem ao bater no canto.

O jogo melhorou muito para a Espanha, que reagiu. Outro jovem, Nico Williams, fez o segundo gol espanhol após mais um roubo de bola. A Inglaterra perdeu a bola no meio de campo, Fermín López pensou rápido e logo achou Yamal pela beirada. O camisa 10 achou o companheiro cara a cara com Trafford, que não precisou de muito para marcar.

A partida mudou completamente neste momento. Foi a seleção espanhola quem começou a colocar a Inglaterra "contra as cordas". A confiança dos campeões do mundo aumentou tal qual a posse de bola e as investidas ao ataque. Trafford passou a trabalhar bastante e operou seguidos milagres para manter a vantagem mínima. O jogadores visitantes passaram a contar os segundos torcendo pelo apito final.

As decisões de Luis de la Fuente se sobressaíram às de Thomas Tuchel. A Inglaterra foi muito valente, especialmente por jogar fora de casa. Porém, não conseguiu manter a intensidade até o fim e a qualidade dos espanhóis começou a falar alto. É bem verdade que a expulsão de Anderson também foi bem influente para o resultado final. Com o resultado, a Inglaterra passou à frente no Grupo A3. As duas seleções somam 15 pontos, com 5 vitórias e 1 derrota. Porém, em relação ao saldo de gols, vantagem de 15 a 6 para os ingleses.