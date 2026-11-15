França venceu a Turquia pela Liga das NaçõesFranck Fife / AFP
França vence Turquia e avança às quartas da Liga das Nações como líder
Com Mbappé em campo, seleção francesa bate turcos por 2 a 1, neste domingo (15), em casa, e assegura liderança do Grupo A da competição
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Em jogo de cinco gols, Inglaterra vence a Espanha na Liga das Nações
Equipe inglesa chegou a abrir 3 a 0, mas permitiu a reação dos atuais campeões mundiais e quase deixaram a vitória escapar
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Wesley Natã e Riquelme Felipe são os principais nomes da base no profissional, mas outros jovens podem receber oportunidades com Marcão
Loide Augusto ressurge no Vasco e ganha elogios de Pedro Emanuel
Reintegrado ao elenco no segundo semestre da temporada, atacante angolano deu assistência na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense
Alisson avança em tratamento de lesão e volta a treinar no Fluminense
Fora dos planos, volante está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, mas o Tricolor das Laranjeiras não deve exercer a opção de compra
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