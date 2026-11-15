Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de ouro no slalom gigante, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-CortinaJure Makovec / AFP
Lucas Braathen é bicampeão da etapa de Levi no Mundial de esqui alpino
Brasileiro venceu a prova de slalom na Finlândia pelo segundo ano consecutivo e manteve o aproveitamento de 100% na competição
Lucas Braathen é bicampeão da etapa de Levi no Mundial de esqui alpino
Brasileiro venceu a prova de slalom na Finlândia pelo segundo ano consecutivo e manteve o aproveitamento de 100% na competição
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